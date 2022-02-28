«Не выгодно»: В России не поверили в отключение от Facebook и Instagram

Ранее СМИ сообщили, что в работе русскоязычной версии социальных сетей копании Meta, Facebook и Instagram, наблюдаются сбои. Кусков подтвердил, что у пользователей Facebook возникают проблемы с контентом.

«Но через VPN все работает. Насчет отключения пользователей – сказать сложно. Такое впечатление, что даже на поле Facebook развернулась определенная борьба. Мне, например, за пять минут попалось до ста фальшивых постов о войне, о спецоперации, наличных деньгах и так далее. Все покажет только время», - отметил он.

При этом, по его мнению, отключить россиян от западных соцсетей может правительство нашей страны.