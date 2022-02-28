«Не выгодно»: В России не поверили в отключение от Facebook и Instagram
Однако фейков в соцсетях вполне достаточно для того, чтобы эти соцсети «отключила» сама Россия, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Отключить россиян от Facebook и Instagram могут сами российские власти, а не западные компании, потому что Meta не выгодно отказываться от российских пользователей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Ранее СМИ сообщили, что в работе русскоязычной версии социальных сетей копании Meta, Facebook и Instagram, наблюдаются сбои. Кусков подтвердил, что у пользователей Facebook возникают проблемы с контентом.
«Но через VPN все работает. Насчет отключения пользователей – сказать сложно. Такое впечатление, что даже на поле Facebook развернулась определенная борьба. Мне, например, за пять минут попалось до ста фальшивых постов о войне, о спецоперации, наличных деньгах и так далее. Все покажет только время», - отметил он.
При этом, по его мнению, отключить россиян от западных соцсетей может правительство нашей страны.
«Российские власти уже стали работать в направлении закрытия этих площадок, поэтому вполне вероятно, что россиян отключат они, а не сама компания Meta. Потому что отключать российских пользователей от Facebook Западу не выгодно, иначе он будет вариться в своем собственном соку. А к чему это приведет – неизвестно. Сейчас такая ситуация, что всем нужно к чему-то готовиться, не только маркетологам и SMM-специалистам. Куда приведет текущее положение, не знают, мне кажется, даже в Кремле. Необходимо подождать, чтобы понять, чем это все закончится», - заключил Кусков.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что Европе невыгодно отказываться от экономических связей с Россией, поэтому западные санкции не будут разрушительными для нашей страны.
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