Клименко назвал способ борьбы с зарубежной атакой на «Гусуслуги»

При этом, по его словам, DDoS-атаки являются обычной ситуацией для всех ресурсов.

«Защита "Госуслуг" достаточная. При таких нагрузках большинство ресурсов в мире тоже бы немного "зачихало". Это типовая ситуация. Каждый день все ресурсы: "Яндекс", "Рамблер" — находятся под разной силой DDoS-атак. Это щупают хакеры, например, на предмет того, какие у нас установлены операционные системы. Атаки немного меняются, но их общий смысл — в проверке того, насколько быстро системные администраторы устраняют проблемы. Обычно DDoS-атаки появляются в тот момент, когда выходят свежие обновления уязвимости, и хакеры проверяют, успели ли админы обновить. Это такое "соревнование щита с мечом"», - отметил Клименко.

Между тем, специалист подчеркнул, что, если бы DDoS-атаки шли с российских компьютеров с вирусами, то бороться с ними было бы сложнее.