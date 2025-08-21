Контроль за продолжительностью мобильных звонков поможет бороться с мошенниками, но интернет-провайдеры вряд ли смогут собирать данные об аномальных активностях, рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН.

Правительство России утвердило план по созданию системы противодействия киберпреступности, который должен быть принят к 2027 году. Один из его пунктов предусматривает норму, которая обяжет операторов связи и интернет-провайдеров сообщать правоохранительным органам о выявленных признаках киберпреступлений. Они будут обязаны отслеживать действия абонентов и сообщать о любых «подозрительных» активностях в правоохранительные органы. Зыков отметил, что для сотовой связи это будет отличным шагом в борьбе с телефонными мошенниками.