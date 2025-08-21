VPN и даркнет: Россиянам объяснили, какое поведение в интернете сочтут «подозрительным»
Новые меры по борьбе с киберпреступностью могут против телефонных мошенников, а вот методы и последствия сетевого мониторинга пока не ясны заявил НСН Владимир Зыков.
Контроль за продолжительностью мобильных звонков поможет бороться с мошенниками, но интернет-провайдеры вряд ли смогут собирать данные об аномальных активностях, рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН.
Правительство России утвердило план по созданию системы противодействия киберпреступности, который должен быть принят к 2027 году. Один из его пунктов предусматривает норму, которая обяжет операторов связи и интернет-провайдеров сообщать правоохранительным органам о выявленных признаках киберпреступлений. Они будут обязаны отслеживать действия абонентов и сообщать о любых «подозрительных» активностях в правоохранительные органы. Зыков отметил, что для сотовой связи это будет отличным шагом в борьбе с телефонными мошенниками.
«Я считаю, что это одна из замечательных инициатив, которая должна помочь побороть телефонное мошенничество. Это всего лишь аналитика, а не слежка. Есть ряд признаков, по которым можно определить, что абоненты выбиваются из пула традиционных звонков. Мы прекрасно понимаем, что когда работает колл-центр, то в день у некоторых номеров очевидно больше разговоров, чем у любого другого телефона, также как и количество сбросов и наговоренного времени в день, неделю, месяц. Мониторинг таких аномалий не выглядит какой-то сложной задачей, это простая математика», — подчеркнул он.
Зыков отметил, что вторая половина закона остается неясной.
«Если мы говорим о поведении человека в Сети, то я даже не знаю, что там можно считать какой-то подозрительной активностью. Возможно, к этому отнесут частое изменение IP-адресов через VPN у пользователей. Как вариант — назвать аномальными действиями подключение сети Darknet (часть интернета, которая не индексируется поисковыми системами и доступ к которой возможен только через специализированные программы. - Примечание НСН). Это говорит о том, что человек может быть связан с нелегальной деятельностью. Однако вопрос, как это сможет увидеть оператор, если пользователь успевает включить VPN до этого. Может, будет показываться, что человек сидит где-то за границей. Самое интересное, будут ли наказывать пользователей, или как-то за ними более пристально следить, за заход на иноагентские сайты, ресурсы организаций, которые считаются нежелательными или экстремистскими. С телефонной связью все ясно, но сетевой мониторинг выглядит пока непонятным», — заключил собеседник НСН.
