Google обвинили в использовании Gemini для слежки за пользователями
В США против Google подан коллективный иск, обвиняющий технологического гиганта в использовании ИИ-модели Gemini для слежки за пользователями, сообщает Bloomberg.
Дело рассматривается в федеральном суде Сан-Хосе. Суть претензий заключается в том, что компания в октябре без уведомления пользователей автоматически включила Gemini в своих сервисах — Gmail, Google Chat и Google Meet. Как утверждается в иске, это позволило корпорации получить доступ к личным данным и полной истории приватных коммуникаций, включая содержимое писем и вложений, без получения на то согласия.
Истцы подчеркивают, что, несмотря на техническую возможность отключения функции, она намеренно затруднена. Действия корпорации расценены как нарушение закона Калифорнии о вторжении в частную жизнь, который предусматривает защиту от тайного прослушивания и записи конфиденциальных переговоров.
