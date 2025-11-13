Google обвинили в использовании Gemini для слежки за пользователями

Дело рассматривается в федеральном суде Сан-Хосе. Суть претензий заключается в том, что компания в октябре без уведомления пользователей автоматически включила Gemini в своих сервисах — Gmail, Google Chat и Google Meet. Как утверждается в иске, это позволило корпорации получить доступ к личным данным и полной истории приватных коммуникаций, включая содержимое писем и вложений, без получения на то согласия.

Истцы подчеркивают, что, несмотря на техническую возможность отключения функции, она намеренно затруднена. Действия корпорации расценены как нарушение закона Калифорнии о вторжении в частную жизнь, который предусматривает защиту от тайного прослушивания и записи конфиденциальных переговоров.

Сегодня искусственный интеллект (ИИ) помогает пользователям получать готовые ответы в поисковиках, а коммерциализация таких сервисов избавляет потребителя от навязчивой рекламы. Об этом НСН заявил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

