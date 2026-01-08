СМИ: В Париже прошли переговоры Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Париже встречу с представителями американской стороны, на которой обсуждался план США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, в переговорах приняли участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Источник отметил, что основным предметом обсуждения стал американский подход к возможному мирному процессу.

СМИ: Дмитриев был в Париже 7 января

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что Дмитриев находился в Париже 7 января.

По информации издания, его заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены ключевые дипломатические и государственные объекты, включая резиденцию президента Франции и представительство США, передает «Радиоточка НСН».

