СМИ: В Париже прошли переговоры Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Париже встречу с представителями американской стороны, на которой обсуждался план США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.
По данным издания, в переговорах приняли участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Источник отметил, что основным предметом обсуждения стал американский подход к возможному мирному процессу.
Ранее французская газета Le Monde сообщала, что Дмитриев находился в Париже 7 января.
По информации издания, его заметили на улице Фобур-Сент-Оноре, где расположены ключевые дипломатические и государственные объекты, включая резиденцию президента Франции и представительство США, передает «Радиоточка НСН».
