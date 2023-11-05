От Голливуда до Апокалипсиса: ChatGPT меняет жизнь, восхищает и ужасает
ChatGPT способен изменить сферу образования, качество работы и рынок труда, облегчив людям жизнь. При этом искусственный интеллект пугает человечество цифровым рабством.
Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT начал создавать песни при помощи нейросети Suno AI, сообщается на сайте компании OpenAI.
Чат-бот с искусственным интеллектом превосходит средний уровень развития человека, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН.
«ChatGPT – это символ того, что искусственный интеллект перешел на новый уровень развития. Конечно, до цифрового концлагеря далеко. Недавно был на мероприятии, где было написано: «Искусственный интеллект - вестник Апокалипсиса». Но это кардинальное изменение потребления. Сейчас можно писать и вводить с ошибками, на любом языке и вы получите ответ. С вами этот чат может разговаривать, средний уровень интеллектуального развития чата выше, чем средний уровень человека», - рассказал он.
ChatGPT – это обязательная вещь для использования в образовании, в школьном и в высшем, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
«Весь вопрос в технологиях, которые мы используем. Если мы используем только ручку, то надо уметь считать без калькулятора, это просто методология. Гораздо проще человеку понимать это методологию, но использовать другие технологии - калькулятор, компьютер, сейчас ChatGPT. Конечно, принцип работы с книгой в образовательном учреждении и написание рефератов – это хорошо, но если у тебя есть помощник, который может дать тебе за минуту большое количество разных взглядов, а ты можешь их проанализировать, это другой уровень работы. Я убежден, что ChatGPT – это обязательная вещь для использования в образовании, в школьном и в высшем. Сегодня в России он пока официально не присутствует», - отметил он.
Мариничев отметил также, что люди не должны работать, а должны управлять роботами.
«Мощно используется чат в клиентской поддержке. Как показала практика, уровень удовлетворенности ответами нейросети выше. Люди всегда боятся того, чего бояться не нужно. Но люди работать не должны, все больше нужно перекладывать на плечи роботов, люди должны творить и обладать свободой воли, чтобы задавать то, что должен выдать робот», - пояснил омбудсмен.
Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.
«Здесь используется три нейросети, одна оживляет картинку. Все, что здесь лицо говорило и как двигалось, сделано из одной статичной фотографии. Я думаю, Голливуд давно уже использует это, скоро мы увидим фильмы, целиком спроектированные с помощью нейросетей. Это выглядит кринжово, диковато немножко, но год назад этого не было. Я могу представить, что будет через год, когда эти штуки разовьются еще больше. Это меня не только радует. Если одна сеть может придумывать связанные предложения, другая все это может озвучить, все это будет слито в одну сеть, сделать цифровую копию человека становится задачей решаемой», - объяснил он.
Директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту (ИИ) Пентагона Крейг Мартелл сообщил, что системы генеративного ИИ, такие как ChatGPT, до смерти пугают его. Он отметил, что системы, аналогичные ChatGPT, не понимают контекст, однако «авторитетно» отвечают на вопросы. По словам Мартелла, ChatGPT является идеальным инструментом для дезинформации.Об этом сообщило издание Breaking Defense.
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