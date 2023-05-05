Глава Apple заявил об интересном потенциале искусственного интеллекта

Вместе с тем Кук заявил, что с применением искусственного интеллекта есть ряд требующих решения проблем. По мнению главы корпорации Apple, его использование, а также применение новых технологий должно быть разумным и продуманным.

Кук подчеркнул, что корпорация Apple уже давно использует искусственный интеллект, например, в Apple Watch (функциях обнаружения падения и замера ЭКГ на часах Apple Watch.

Журналисты отметили, что так Кук отозвался на растущую популярность чат-ботов, в частности, ChatGPT. Кроме того, Кук ответил на критику голосового помощника Siri, значительно уступающего, с точки зрения ряда специалистов, ChatGPT.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что ChatGPT — это обязательная вещь для использования в школьном и в высшем образовании. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

