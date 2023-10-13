Российская нейросеть научилась создавать видео по текстовому описанию
Нейросеть «Сбера» Kandinsky 2.2 научилась создавать видеоролики по текстовому описанию в режиме анимации, сообщает пресс-служба компании.
Одно текстовое задание позволит сгенерировать четырёхсекундное видео. После описания сцены нейросеть предложит на выбор 16 вариантов анимации. Также есть возможность создать составные сцены из трёх текстов, после чего будет создан «мини-фильм».
Отмечается, что функция генерации анимационных видео пока работает в тестовом режиме. На одну секунду видео требуется порядка 20 секунд, по окончании работы нейросеть выдаст ролик с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640x640 пикселей.
«Запуск видеофункции в режиме анимации — это важный шаг в развитии нашей нейросети и для всей глобальной индустрии мультимодальных моделей искусственного интеллекта», — заявил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, пообещав в будущем улучшить качество работы Kandinsky.
Ранее автор серии фэнтези-романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин и группа писателей подали иск против создателя нейросети ChatGPT - компании OpenAI. Её обвинили в массовом нарушении авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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