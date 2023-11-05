Маск показал работу язвительной нейросети Grok
Глава X (Twitter), миллиардер Илон Маск представил первые работы чат-бота Grok, - альтернативы ChatGPT. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).
Grok является чат-ботом и генеративным искусственным интеллектом (ИИ). Его создал стартап Маска xAI. Принципиальное отличие Grok - «обучение» на контенте из соцсети X и за счет него обновление базы данных Grok в режиме реального времени.
Маск считает это «огромным преимуществом перед другими нейросетями», написал он в своем аккаунте. Также миллиардер заявил, что Grok любит сарказм и дает язвительные комментарии. Основатель Tesla признался, что не знает, кто наделил новое детище такими свойствами.
Ранее Илон Маск заявил британскому премьеру Риши Сунаку, что искусственный интеллект со временем освободит людей от необходимости работать, сообщает Telegraph.
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