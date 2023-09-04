Слуцкий предложил разрешить использование нейросетей при работе над дипломами
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что несмотря на только что начавшийся учебный год, многие студенты уже испытывают волнение по поводу предстоящих экзаменов, зачётов и дипломных работ, сообщает ТАСС.
По его словам, длиберал-демократы намерены немного облегчить учащимся это бремя и предлагают разрешить «использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ».
На встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге он уточнил, что имеет ввиду такие нейросети, как ChatGPT, с которыми непременно нужно учиться работать.
«ИИ - это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по чёткому заданию, и его всё равно придётся проверять и корректировать», - подчеркнул политик.
Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что искусственный интеллект не берёт взяток и объективен, поэтому его можно задействовать в принятии ряда решений в вопросах государственного управления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru