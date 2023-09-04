Слуцкий предложил разрешить использование нейросетей при работе над дипломами

По его словам, длиберал-демократы намерены немного облегчить учащимся это бремя и предлагают разрешить «использование генерирующих нейросетей при подготовке курсовых и дипломных работ».

На встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге он уточнил, что имеет ввиду такие нейросети, как ChatGPT, с которыми непременно нужно учиться работать.

«ИИ - это не волшебная палочка, он не пишет работу за вас, как думают многие, а лишь генерирует текст по чёткому заданию, и его всё равно придётся проверять и корректировать», - подчеркнул политик.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что искусственный интеллект не берёт взяток и объективен, поэтому его можно задействовать в принятии ряда решений в вопросах государственного управления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

