Жилин вызвался помочь Бутману создать современную музыкальную академию
В музыкальном учебном заведении должны преподавать только профессиональные и грамотные люди, сказал НСН Сергей Жилин.
В Академии современной музыки должны преподаваться хип-хоп, рок, джаз и другие всевозможные музыкальные направления, заявил в эфире НСН пианист, композитор, дирижер, народный артист России Сергей Жилин.
Народный артист России Игорь Бутман ранее поделился мыслями на тему создания большого учебного заведения, связанного с неклассической музыкой. По мнению джазмена, вся эстрадная музыка должна быть на таком же уровне, как академическая классическая. Для этого нужны учебники, педагоги и системная подготовка, указал он. Жилин, в свою очередь, поддержал своего коллегу и выразил готовность принять участие в реализации задумки.
«Безусловно, я поддерживаю идею создания Академии современной музыки. Готов там участвовать. Тем более, что есть опыт – и уже немаленький – и в работе со своим оркестром «Фонограф-Симфо-Джаз» и с ансамблем, и в педагогической практике в своей собственной творческой студии «Фонограф», и в Московской консерватории. Я вижу это мощным грандиозным проектом, который родится в Москве, а потом выйдет в регионы. И там должны преподаваться эстрадно-джазовое направление, хип-хоп, джаз, рок – все возможные современные стили и направления», - сказал собеседник НСН.
Музыкант выразил уверенность в успехе задумки Бутмана.
«Если мы сейчас говорим о создании Академии современной музыки, нужно взять все лучше на вооружение, из всевозможных институтов и систем образования. Я думаю с условием того, что у нас много людей, понимающих необходимость этого проекта и хорошо знающих свою профессию – как исполнителя, так и педагога. Например, Игорь Бутман. Я думаю, что мы все сможем построить очень крепкую систему фундаментального музыкального образования в нашей стране», - отметил Жилин.
По его словам, в музыкальном учебном заведении должны преподавать только профессиональные и грамотные музыканты.
«Это очень нужно, потому что, к сожалению, у нас мало грамотных людей, многие спрашивают Google для ответа на те или иные профессиональные вопросы, который настоящий музыкант должен знать как мантру. Нужны люди, безусловно, профессиональные, грамотные, образованные, и воспитывать нужно именно таких. А «окей, Google» – это история для тех, кто хочет быть «блогером», поменьше тратить времени на образование и, конечно же, побольше получать. Но это всё временно: необразованные выскочки не смогут долго удерживаться на плаву», - заключил музыкант.
Ранее Игорь Бутман в интервью НСН рассказал, что крупнейшее издание «Музыка» досталось Марку Зильберквиту не путем рейдерского захвата, хранилище при нем удалось сохранить, при этом за использование музыки из изданий оркестрам всегда приходится платить.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ
- «Доп к ипотеке»: Зачем вводят новую систему жилищных сбережений
- Летим через Сочи: Как авиапассажиры теперь добираются до Краснодара
- Депутат Останина опровергла инициативу о запрете «Сектора Газа»
- Жилин назвал российских классических музыкантов одними из лучших в мире
- Пригожин объяснил, почему певец от США «слился» с «Интервидения»
- Китайская компания Chery опровергла уход из РФ
- В России впервые выплатили зарплату цифровыми рублями
- Жилин вызвался помочь Бутману создать современную музыкальную академию
- Россиянам объяснили, как правильно заморозить белые грибы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru