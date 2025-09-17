План по благоустройству дворов в Москве на год в основном выполнен В Москве открылись четыре обновлённых спорткомплекса после реконструкции Режиссера Юрия Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище 21 сентября К 2030 году в Москве завершится формирование нового каркаса стационарной помощи В Московском дворце пионеров открылась площадка «Дом полимеров» Суд Москвы запретил продажу жирафа через интернет-объявления