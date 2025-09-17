Китайская компания Chery опровергла уход из РФ
17 сентября 202515:59
Сообщения в СМИ о якобы намерении компании Chery уйти из России не соответствует действительности. Об этом заявили в российском офисе китайского автопроизводителя.
Информацию о якобы уходе Chery из РФ «для соблюдение санкций и экспортного контроля» опубликовало японское агентство Nikkei Asia, напоминает RT.
«Бренд Chery не уходит с российского рынка — таких планов нет», — указали в пресс-службе китайской марки в РФ.
Ранее слухи об уходе из России опроверг китайский автопроизводитель Geely, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
