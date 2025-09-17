Китайская компания Chery опровергла уход из РФ

Сообщения в СМИ о якобы намерении компании Chery уйти из России не соответствует действительности. Об этом заявили в российском офисе китайского автопроизводителя.

Toyota не намерена возобновлять продажи автомобилей в России

Информацию о якобы уходе Chery из РФ «для соблюдение санкций и экспортного контроля» опубликовало японское агентство Nikkei Asia, напоминает RT.

«Бренд Chery не уходит с российского рынка — таких планов нет», — указали в пресс-службе китайской марки в РФ.

Ранее слухи об уходе из России опроверг китайский автопроизводитель Geely, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОпровержениеАвторынокРоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры