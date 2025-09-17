В России впервые выплатили зарплату цифровыми рублями

В России заработную плату впервые выплатили в цифровых рублях. Об этом со ссылкой на Министерство финансов РФ сообщает RT.

Кредит без процентов: Цифровой рубль угрожает банкам

Отмечается, что Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в новой форме в адрес лица, замещающего госдолжность.

«Выплаты из бюджета в цифровых рублях будут проводиться только при желании получателей», - указали в ведомстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупнейшие российские банки с 1 сентября 2026 года обеспечить клиентам возможность проведения операций с цифровым рублём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

