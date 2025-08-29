Жилин призвал защитить от американцев крупнейшее нотное хранилище России
Издательством «Музыка» должен руководить россиянин, а не иностранный специалист, а тем более из США, сказал НСН Сергей Жилин.
Назначение иностранца директором крупнейшего нотного хранилища России было большой ошибкой, заявил в эфире НСН пианист, композитор, дирижер, народный артист России Сергей Жилин.
Генпрокуратура потребовала изъять в госсобственность российское музыкальное издательство «Музыка». Оно является крупнейшим нотным хранилищем России. В 2004 году гражданин США Марк Зильберквит был назначен директором издательства, а затем, используя свою должность, инициировал процесс акционирования и последующей приватизации «Музыки». Сейчас государство фактически вынуждено платить «Музыке» за доступ к собственному культурному наследию. Жилин заявил, что эта библиотека должна полностью принадлежать России.
«Я полностью поддерживаю ситуацию, что представители любых зарубежных государств, даже дружественных, а в данном случае это государство нельзя назвать таковым, не могут занимать подобные посты, и тем более пост в реально крупнейшем нотном хранилище нашей страны. И, безусловно, его назначение, вот этого Зильберквита, было абсолютно ошибочным шагом. Конечно, издательством «Музыка» должен руководить россиянин. Даже вопросов не может быть, что возможен кто-то другой. В данном случае нужно сделать все возможное для того, чтобы это вернуть на правильную платформу и повернуть в правильное русло, потому что русское культурное наследие и мировое, которое содержится в этой библиотеке, должно принадлежать русскому народу и нашей стране», — сказал собеседник НСН.
Ранее Жилин заявил НСН, что джаз не только не останавливается в развитии, но и имеет безграничное совершенство, а для того, чтобы развиваться в джазовой музыке, нужно очень много трудиться, но многие не любят себя утруждать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД назвал «дезинформацией» публикации в Иране о ненадежности России
- Школа начнет воспитывать: Родители назвали плюс оценок за поведение
- Россия пригрозила ответными мерами на размещение американских ракет в Японии
- Жилин призвал защитить от американцев крупнейшее нотное хранилище России
- В Махачкале мужчина открыл стрельбу из-за взгляда на его жену
- В РАН объяснили первый за шесть лет визит Ким Чен Ына в Китай
- Рябков: Россия не даст противникам сорвать процесс урегулирования на Украине
- Совместный скроллинг соцсетей назвали новой формой близости
- ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, погиб водитель
- Экс-директор Театра сатиры арестован по делу о хищении 20 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru