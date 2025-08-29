Генпрокуратура потребовала изъять в госсобственность российское музыкальное издательство «Музыка». Оно является крупнейшим нотным хранилищем России. В 2004 году гражданин США Марк Зильберквит был назначен директором издательства, а затем, используя свою должность, инициировал процесс акционирования и последующей приватизации «Музыки». Сейчас государство фактически вынуждено платить «Музыке» за доступ к собственному культурному наследию. Жилин заявил, что эта библиотека должна полностью принадлежать России.

«Я полностью поддерживаю ситуацию, что представители любых зарубежных государств, даже дружественных, а в данном случае это государство нельзя назвать таковым, не могут занимать подобные посты, и тем более пост в реально крупнейшем нотном хранилище нашей страны. И, безусловно, его назначение, вот этого Зильберквита, было абсолютно ошибочным шагом. Конечно, издательством «Музыка» должен руководить россиянин. Даже вопросов не может быть, что возможен кто-то другой. В данном случае нужно сделать все возможное для того, чтобы это вернуть на правильную платформу и повернуть в правильное русло, потому что русское культурное наследие и мировое, которое содержится в этой библиотеке, должно принадлежать русскому народу и нашей стране», — сказал собеседник НСН.

