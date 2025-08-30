Бутман исключил «рейдорский захват» «Музыки» Зильберквитом
Джазмен Игорь Бутман в эфире НСН объяснил, что цена за использование музыки из издательства зависит от ряда факторов, в том числе от ее автора и от времени его проживания.
Крупнейшее издание «Музыка» досталось Марку Зильберквиту не путем рейдерского захвата, хранилище при нем удалось сохранить, при этом за использование музыки из изданий оркестрам всегда приходится платить. Об этом в беседе с НСН заявил народный артист России, известный джазмен Игорь Бутман.
Ранее Генпрокуратура потребовала изъять в госсобственность российское музыкальное издательство «Музыка», которое является крупнейшим нотным хранилищем РФ.
Дело в том, что в 2004 году гражданина США Марка Зильберквита назначили директором издательства, а затем, используя свою должность, он инициировал процесс акционирования и последующей приватизации «Музыки». Поэтому сейчас государство фактически вынуждено платить «Музыке» за доступ к собственному культурному наследию.
Бутман подчеркнул, что раньше в России приватизировалось много объектов, поэтому передача «Музыки» Зильберквиту не обязательно произошла незаконным способом.
«Я знаю Марка достаточно давно, но не знал, что он является гражданином США. У него есть российский паспорт или вид на жительство. Но пока этот вопрос ни у меня, ни у моих знакомых артистов не возникал. Все приватизировалось в свое время: и заводы, и государственные банки. Но это не было как грабительство. Не знаю, по каким причинам происходит разбирательство с Генпрокуратурой, наверно, что-то было нарушено. Тогда она должна вернуть на государственный баланс издательство "Музыка" или вернуть права на само издательство, если будет доказано, что это было сделано незаконно. Тогда это перейдет в руки государства, а не к людям из другой страны. Единственное, что может дешевле будет продаваться разрешение на использование этой музыки», - отметил он.
При этом, по его словам, издательство «Музыка» удалось сохранить при Зильберквите.
«Я уверен, что все пользуются "Музыкой". Обычно надо платить, не знаю, насколько много. Все издательства, которые предоставляют ноты для оркестров, делают это за деньги. Сумма зависит от автора, от времени, когда он жил и так далее. Понятно, что издательство должно зарабатывать деньги, даже если оно государственное. Это не был рейдерский захват. В какой-то момент благодаря Марку это было сохранено. С точки зрения учета, хранения. Потом были изданы новые произведения. Мне тоже предлагали издать мои ноты, но так как я все делал сам, я не рассматривал предложения. Я хотел бы иметь собственное издательство со своей музыкой. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы будем играть музыку», - заключил собеседник НСН.
Ранее пианист, композитор, дирижер, народный артист России Сергей Жилин в интервью Тelegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что издательством «Музыка» должен руководить россиянин, а не иностранный специалист, а тем более из США.
