Бутман исключил «рейдорский захват» «Музыки» Зильберквитом

«Я знаю Марка достаточно давно, но не знал, что он является гражданином США. У него есть российский паспорт или вид на жительство. Но пока этот вопрос ни у меня, ни у моих знакомых артистов не возникал. Все приватизировалось в свое время: и заводы, и государственные банки. Но это не было как грабительство. Не знаю, по каким причинам происходит разбирательство с Генпрокуратурой, наверно, что-то было нарушено. Тогда она должна вернуть на государственный баланс издательство "Музыка" или вернуть права на само издательство, если будет доказано, что это было сделано незаконно. Тогда это перейдет в руки государства, а не к людям из другой страны. Единственное, что может дешевле будет продаваться разрешение на использование этой музыки», - отметил он.

При этом, по его словам, издательство «Музыка» удалось сохранить при Зильберквите.