Летим через Сочи: Как авиапассажиры теперь добираются до Краснодара
Пока главная проблема открывшегося «Пашковского» аэропорта в том, что время его работы ограничено до 8 часов в сутки, а также там действует лишь одна полоса, заявил НСН Павел Герасимов.
Краснодарский аэропорт может стать одним из самых прибыльных авиаузлов в стране, однако пока не стоит ждать турпотока уровня до 2022 года из-за ограничения его работы в ночное время. Об этом НСН рассказал специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Аэропорт Краснодара планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно уже в следующем году, сообщил управляющий директор воздушной гавани. Сегодня в аэропорту Краснодара с опережением графика приземлился первый самолет из Москвы. Время полета составило 3 часа 45 минут. Уточняется, что аэропорт будет обслуживать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Герасимов рассказал, по какому маршруту теперь летят самолеты в Краснодар.
«Теперь для маршрута также, как и в Геленджик, и в Краснодар используется так называемый южный коридор. То есть самолет долетает до Кавказских гор, почти до Сочи, потом летит вдоль побережья до Краснодара. Это единственный доступный маршрут для южных аэропортов. Самым популярным этот аэропорт в стране не будет, потому что все-таки есть московский авиационный узел. По пассажиропотоку его превзойти невозможно. Аэропорт Краснодара и до этого был перспективным. Поэтому, конечно, если позволит геополитическая ситуация, то пассажиропоток будет расти. Но, к сожалению, к уровню до 2022-го года в ближайшие годы вернуться не удастся, так как его время работы ограничено фактически до 8 часов в день. И с учетом того, что там одна полоса, это серьезное ограничение», - рассказал он.
Также Герасимов уточнил, что ограничение времени работы авиаузла связано с безопасностью - ночью тяжело визуально распознать вражеские беспилотники.
«Причина ограничения - полеты БПЛА, и проблема их обнаружения в ночное время. Терминальных мощностей более чем достаточно. Тут ограничения исключительно по количеству взлетно-посадочных операций. К тому же при эксплуатации магистральных воздушных судов должен быть значительный интервал, чтобы снизить риск воздействия турбулентных нисходящих потоков на следующее воздушное судно. Поэтому, опять же, все упирается в ограничение работы по времени», - уточнил он.
По словам Герасимова, весь период простоя аэропорт поддерживал свою инфраструктуру.
«Аэропорт поддерживал всю инфраструктуру на протяжении этих трех лет. Сотрудники не были уволены, все выходили на работу, какие-то дополнительные средства не тратились. Все это было за счет государственных вложений. А вот строительство нового терминала идет по государственному частному партнерству. Насколько помню, стоимость проекта превысила 3 млрд рублей. Когда аэропорт вернется в полном объеме на рынок, он, разумеется, может быть одним из самых прибыльных», - подытожил Герасимов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что более 70 аэропортов приведут в порядок и возведут в России до 2030 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
