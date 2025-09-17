Краснодарский аэропорт может стать одним из самых прибыльных авиаузлов в стране, однако пока не стоит ждать турпотока уровня до 2022 года из-за ограничения его работы в ночное время. Об этом НСН рассказал специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

Аэропорт Краснодара планирует начать обслуживать рейсы круглосуточно уже в следующем году, сообщил управляющий директор воздушной гавани. Сегодня в аэропорту Краснодара с опережением графика приземлился первый самолет из Москвы. Время полета составило 3 часа 45 минут. Уточняется, что аэропорт будет обслуживать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 мск. Герасимов рассказал, по какому маршруту теперь летят самолеты в Краснодар.

«Теперь для маршрута также, как и в Геленджик, и в Краснодар используется так называемый южный коридор. То есть самолет долетает до Кавказских гор, почти до Сочи, потом летит вдоль побережья до Краснодара. Это единственный доступный маршрут для южных аэропортов. Самым популярным этот аэропорт в стране не будет, потому что все-таки есть московский авиационный узел. По пассажиропотоку его превзойти невозможно. Аэропорт Краснодара и до этого был перспективным. Поэтому, конечно, если позволит геополитическая ситуация, то пассажиропоток будет расти. Но, к сожалению, к уровню до 2022-го года в ближайшие годы вернуться не удастся, так как его время работы ограничено фактически до 8 часов в день. И с учетом того, что там одна полоса, это серьезное ограничение», - рассказал он.