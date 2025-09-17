Депутат Останина опровергла инициативу о запрете «Сектора Газа»
Депутаты Госдумы не намерены обращаться в Роскомнадзор с требованием запретить и удалить со всех площадок творчество группы «Сектора Газа». Об этом Telegram-каналу Shot заявила главы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Она отметила, что СМИ исказили ее слова. Депутат уточнила, что речь идёт не о полном запрете группы, а лишь тех её композиций, в которых есть мат.
«Моя позиция была и остается четкой: я выступаю за соблюдение закона — а именно за маркировку «18+» и против мата на музыкальных площадках», - пояcнила Останина.
Парламентарий указала, что ей «хочется даже извиниться за такую фривольную интерпретацию её слов», пишет RT. Останина добавила, что и сама слушает «Сектора Газа».
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что Группа «Сектор Газа» отражает эпоху 90-х, запрещать музыку того времени – это перебор.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Летим через Сочи: Как авиапассажиры теперь добираются до Краснодара
- Депутат Останина опровергла инициативу о запрете «Сектора Газа»
- Жилин назвал российских классических музыкантов одними из лучших в мире
- Пригожин объяснил, почему певец от США «слился» с «Интервидения»
- Китайская компания Chery опровергла уход из РФ
- В России впервые выплатили зарплату цифровыми рублями
- Жилин вызвался помочь Бутману создать современную музыкальную академию
- Россиянам объяснили, как правильно заморозить белые грибы
- «Больше души»: Чего ждут от новых генпрокурора и главы Верховного суда
- Квартирник группы eaZZy Top прошел на радио ROCK FM
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru