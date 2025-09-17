Депутат Останина опровергла инициативу о запрете «Сектора Газа»

Она отметила, что СМИ исказили ее слова. Депутат уточнила, что речь идёт не о полном запрете группы, а лишь тех её композиций, в которых есть мат.

«Моя позиция была и остается четкой: я выступаю за соблюдение закона — а именно за маркировку «18+» и против мата на музыкальных площадках», - пояcнила Останина.

Парламентарий указала, что ей «хочется даже извиниться за такую фривольную интерпретацию её слов», пишет RT. Останина добавила, что и сама слушает «Сектора Газа».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Радиоточке НСН», что Группа «Сектор Газа» отражает эпоху 90-х, запрещать музыку того времени – это перебор.

