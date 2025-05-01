Дирижер Жилин назвал мнение о «мертвом» джазе дилетантским
Народный артист РФ Сергей Жилин в эфире НСН рассказал о музыкальном эксперименте — новой программе «Рахманинов. Многогранность гения», в которой переплелись джазовая и классическая музыка.
Джаз не только не останавливается в развитии, но и имеет безграничное совершенство, а для того, чтобы развиваться в джазовой музыке, нужно очень много трудиться, но многие не любят себя утруждать. Об этом в беседе с НСН заявил народный артист России, пианист, дирижер Сергей Жилин.
Накануне 30 апреля отмечался Международный день джаза. Музыкант и главный редактор журнала «Правила жизни» Антон Беляев в беседе с ТАСС обозначил джаз, как «мертвую музыку», добавив, что его «сложно назвать развивающимся жанром». Жилин считает такую точку зрения «дилетантской».
«Прежде всего, всех настоящих любителей, исследователей, ценителей, а самое главное — музыкантов — с праздником, с Международным днем джаза! Простите, но такое мнение может быть только у дилетанта! Джаз не только никогда не останавливается в своем развитии и продолжает развиваться, но и имеет безграничное совершенство. Просто для того, чтобы развиваться в джазовой музыке и достигать результата, нужно очень много трудиться. Многие не любят себя утруждать в принципе, не говоря уже о своем собственном развитии. Имея за плечами 55 лет занятий музыкой —академической, роковой, блюз-роковой, джазовой, эстрадной, популярной, я с уверенностью могу сказать, что джаз в гармонии, мелодике и ритмике является основой для всех вышеупомянутых стилей. Кроме академической музыки. Потому что современная классическая и джазовая музыка уже давно и плотно пересекаются и зачастую представляют совместный новый жанр. А это, кстати, один из моментов революционных экспериментов в джазе и в музыке в целом», - почеркнул артист.
Дирижер также объяснил, почему для многих джаз ассоциируется с прошлым веком.
«Джаз как музыкальное направление образовался в начале прошлого века. Возможно, это дает повод к подобным ассоциациям, но давайте посмотрим, насколько джазовая музыка изменилась и развилась за эти сто с лишним лет. Для того, чтобы перестать думать о прошлом, достаточно послушать современные джазовые композиции», - добавил пианист.
По словам Жилина, развитие в джазе, как и в любом другом виде музыкального искусства, зависит от того человека, «кто берет на себя это бремя ответственности».
«Когда я начинаю что-то сочинять, передо мной открываются необозримые просторы и возможности в гармонии, мелодике и ритмике — и они, безусловно, требуют постоянного пополнения теоретических знаний и наслушанности. Я не считаю, что мне удается развивать джаз в глобальном смысле, но очень радуюсь каждый раз, когда чувствую собственное развитие в той или иной стезе. Я, к сожалению, не успеваю оперативно следить за работами моих уважаемых коллег. Могу сказать про себя и про то, что мы сделали с моими коллегами — это наша новая программа «Рахманинов. Многогранность гения», где я как аранжировщик и музыкальный продюсер совместил свое видение и понимание джазовой и классической музыки. По мнению музыкальных критиков, это одна из лучших наших работ за последнее время», - заключил собеседник НСН.
Ранее джазовая певица Этери Бериашвили в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что современный джаз по-прежнему создан для особенных ценителей — образованных и интеллигентных. По ее словам, для них это музыка «с примесью старины».
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