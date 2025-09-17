Пригожин объяснил, почему певец от США «слился» с «Интервидения»
Иосиф Пригожин намекнул НСН, что участник от США Брэндон Ховард покинул конкурс из-за недостаточной денежной мотивации, а Ксения Рубцова заявила, что «Бурановские бабушки» готовы спеть и с новой участницей.
Чтобы никто не «сливался» с музыкального конкурса «Интервидение-2025», как этот сделал представитель от США Брэндон Ховард, организаторы конкурса изначально должны были сделать сумму призового фонда размером один миллион долларов, тогда все бы приползли на коленях. Таким мнением в беседе с НСН поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Американский исполнитель Брэндон Ховард отказался от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» «по непредвиденным семейным обстоятельствам», соответствующее обращение он опубликовал в соцсетях. Артиста заменит певица из Австралии Vassy. Помимо австралийского у нее есть еще и греческий паспорт, однако организаторы никак не объяснили её связь с США. Сам конкурс должен пройти в Москве 20 сентября. Пригожин рассказал, почему так произошло.
«Чем больше призовой фонд в виде понятной мировой валюты, тем больше желающих. Ни одна власть не запретит артисту прибежать и заработать деньги. Никто не поедет на какой-то условный минимум, понимая все нюансы. Я уже это говорил 500 раз, но меня никто не слышит. Мы живем в эпоху коммерческих отношений. Если у вас три призовых фонда с большой суммой, то, поверьте мне, никого даже звать не нужно. Несмотря на то, что я к этому (к конкурсу «Интервидение», прим. НСН) не имею никакого отношения, я также болею за страну. Наверняка мероприятие будет красивое, достойное. Но если мы хотим, чтобы было больше участников и не было подобных казусов, мы должны были донести, что призовой фонд – один миллион долларов. Всё!. Тогда бы все побежали сломя голову. Я хочу, чтобы конкурс был успешный, чтобы мы всех разорвали и были на высочайшем уровне. Мы делали фестиваль «Московская A Cappella», в котором участвовало 57 стран, Валерия была в жюри. Там был призовой фонд – и все доехали, даже эстонцы. Все на своих двоих приползут, потому что поедут зарабатывать деньги», - рассказал он.
В свою очередь продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова заявила, что не знала о замене Ховарда, однако уже выразила готовность коллектива к новой коллаборации.
«Конечно, мы будем следить за конкурсом и уже общаемся со всеми представителями нашей страны, кто будет курировать этот конкурс. «Бабушки» с интересом спрашивают, какие исполнители лучше, какие послабее, какие страны представлены. Мы вообще были не в курсе замены американского участника, потому что «бабушки» готовились ко встрече с внебрачным сыном Майкла Джексона и думали, что сделают с ним интересную коллаборацию. Сейчас мы пока растеряны. Теперь будем думать, может и с этой представительницей Америки мы сможем что-то сделать. Если там достойная певица, то мы с удовольствием споем с ней. А так мы болеем за Россию и хотим, чтобы в этом конкурсе всегда побеждала Россия», - подытожила она.
Ранее организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение - 2025» объявили имя исполнителя, который закрыл список участников смотра. Им стал представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Саиф Алали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ
- «Доп к ипотеке»: Зачем вводят новую систему жилищных сбережений
- Летим через Сочи: Как авиапассажиры теперь добираются до Краснодара
- Депутат Останина опровергла инициативу о запрете «Сектора Газа»
- Жилин назвал российских классических музыкантов одними из лучших в мире
- Пригожин объяснил, почему певец от США «слился» с «Интервидения»
- Китайская компания Chery опровергла уход из РФ
- В России впервые выплатили зарплату цифровыми рублями
- Жилин вызвался помочь Бутману создать современную музыкальную академию
- Россиянам объяснили, как правильно заморозить белые грибы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru