Чтобы никто не «сливался» с музыкального конкурса «Интервидение-2025», как этот сделал представитель от США Брэндон Ховард, организаторы конкурса изначально должны были сделать сумму призового фонда размером один миллион долларов, тогда все бы приползли на коленях. Таким мнением в беседе с НСН поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Американский исполнитель Брэндон Ховард отказался от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» «по непредвиденным семейным обстоятельствам», соответствующее обращение он опубликовал в соцсетях. Артиста заменит певица из Австралии Vassy. Помимо австралийского у нее есть еще и греческий паспорт, однако организаторы никак не объяснили её связь с США. Сам конкурс должен пройти в Москве 20 сентября. Пригожин рассказал, почему так произошло.

«Чем больше призовой фонд в виде понятной мировой валюты, тем больше желающих. Ни одна власть не запретит артисту прибежать и заработать деньги. Никто не поедет на какой-то условный минимум, понимая все нюансы. Я уже это говорил 500 раз, но меня никто не слышит. Мы живем в эпоху коммерческих отношений. Если у вас три призовых фонда с большой суммой, то, поверьте мне, никого даже звать не нужно. Несмотря на то, что я к этому (к конкурсу «Интервидение», прим. НСН) не имею никакого отношения, я также болею за страну. Наверняка мероприятие будет красивое, достойное. Но если мы хотим, чтобы было больше участников и не было подобных казусов, мы должны были донести, что призовой фонд – один миллион долларов. Всё!. Тогда бы все побежали сломя голову. Я хочу, чтобы конкурс был успешный, чтобы мы всех разорвали и были на высочайшем уровне. Мы делали фестиваль «Московская A Cappella», в котором участвовало 57 стран, Валерия была в жюри. Там был призовой фонд – и все доехали, даже эстонцы. Все на своих двоих приползут, потому что поедут зарабатывать деньги», - рассказал он.