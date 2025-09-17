«Новая система жилищных сбережений - это дополнение к ипотеке. Человек может сначала накопить деньги, а затем с определенного момента получить ипотечный кредит, когда посчитает для себя это более безопасным. В любом случае появится дополнительная возможность в решении жилищной проблемы благодаря новому инструменту. Поскольку довольно длительный срок накопления, человек сможет получить в банке более высокий процент, а банк, понимая, что у него появляется достаточно долгосрочный ресурс, с большим интересом будет предоставлять более выгодные условия такому заемщику», - считает депутат.

По его словам, вскоре на рынке можно будет покупать и продавать квадратные метры жилья.

«В будущем мы планируем запустить инструмент, связанный с функционированием на рынке квадратных метров. Они будут являться не только накоплением определенной площади жилья, но и финансовым инструментом. Квадратные метры у нас по практике постоянно дорожают. Если человек вложился в квадратные метры, дальше сможет их продать. В том числе тому, кто нуждается в этом жилье. Этот механизм мы сейчас изучаем. Выясняем, как его отрегулировать, чтобы не было злоупотребления и обмана», - рассказал Аксаков.