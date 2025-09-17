«Доп к ипотеке»: Зачем вводят новую систему жилищных сбережений
Новая система жилищных сбережений подойдет семьям, которые понимают, что сегодня нет возможности приобрести жилье сразу, заявил в беседе с НСН депутат Анатолий Аксаков.
Благодаря новой системе жилищных сбережений появится дополнительная возможность в решении жилищной проблемы, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Поправки к закону о жилищных сбережениях, которые Госдума планирует рассмотреть осенью 2025 года, нацелены на создание нового механизма финансовой защиты и помощи гражданам в накоплении средств для покупки жилья, пишут «Известия». Законопроект предусматривает страхование вкладов до 10 млн рублей, гарантируя возвращение накоплений даже в случае банкротства кредитной организации. Этот инструмент должен стать эффективной альтернативой ипотеке и обычным банковским вкладам, особенно в условиях роста ставок и нестабильности.
Аксаков считает, что новая система жилищных сбережений станет дополнением к ипотеке.
«Новая система жилищных сбережений - это дополнение к ипотеке. Человек может сначала накопить деньги, а затем с определенного момента получить ипотечный кредит, когда посчитает для себя это более безопасным. В любом случае появится дополнительная возможность в решении жилищной проблемы благодаря новому инструменту. Поскольку довольно длительный срок накопления, человек сможет получить в банке более высокий процент, а банк, понимая, что у него появляется достаточно долгосрочный ресурс, с большим интересом будет предоставлять более выгодные условия такому заемщику», - считает депутат.
По его словам, вскоре на рынке можно будет покупать и продавать квадратные метры жилья.
«В будущем мы планируем запустить инструмент, связанный с функционированием на рынке квадратных метров. Они будут являться не только накоплением определенной площади жилья, но и финансовым инструментом. Квадратные метры у нас по практике постоянно дорожают. Если человек вложился в квадратные метры, дальше сможет их продать. В том числе тому, кто нуждается в этом жилье. Этот механизм мы сейчас изучаем. Выясняем, как его отрегулировать, чтобы не было злоупотребления и обмана», - рассказал Аксаков.
Он также подчеркнул, что новая система жилищных сбережений рассчитана на молодые семьи.
«Этот механизм подойдет семьям, которые понимают, что сегодня нет возможности приобрести жилье сразу. При этом они не будут опасаться, что деньги будут потеряны из-за того, что мы предусмотрели систему страхования вкладов на большую сумму. Мы рассчитываем и на тех, кто фундаментально смотрит на жизнь», - добавил парламентарий.
Ранее стало известно, что правительство РФ готовит меры поддержки спроса на жилье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Доп к ипотеке»: Зачем вводят новую систему жилищных сбережений
- Летим через Сочи: Как авиапассажиры теперь добираются до Краснодара
- Депутат Останина опровергла инициативу о запрете «Сектора Газа»
- Жилин назвал российских классических музыкантов одними из лучших в мире
- Пригожин объяснил, почему певец от США «слился» с «Интервидения»
- Китайская компания Chery опровергла уход из РФ
- В России впервые выплатили зарплату цифровыми рублями
- Жилин вызвался помочь Бутману создать современную музыкальную академию
- Россиянам объяснили, как правильно заморозить белые грибы
- «Больше души»: Чего ждут от новых генпрокурора и главы Верховного суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru