Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, а также по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, пишет RT.

По ходатайству следствия суд заочно арестовал его на два месяца.

«Срок исчисляется с момента передачи Чичваркина Е.А. правоохранительным органам РФ, в случае экстрадиции или депортации... либо с момента задержания на территории России», - говорится в сообщении.

Ранее в базе МВД РФ появилась информация о розыске Чичваркина по уголовной статье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

