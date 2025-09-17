Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ
Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, а также по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, пишет RT.
По ходатайству следствия суд заочно арестовал его на два месяца.
«Срок исчисляется с момента передачи Чичваркина Е.А. правоохранительным органам РФ, в случае экстрадиции или депортации... либо с момента задержания на территории России», - говорится в сообщении.
Ранее в базе МВД РФ появилась информация о розыске Чичваркина по уголовной статье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
