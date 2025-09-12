На сцене или в переходе: Почему классическую музыку сегодня пишут единицы
Сегодня получать серьезное музыкальное образование идут все меньше людей, так как чаще всего они видят, что этим практически невозможно себя прокормить, заявил НСН музыкант Артем Варгафтик.
Сделать так, чтобы классическая музыка могла самостоятельно себя прокормить – почти нереально нигде в мире, и сочиняющим ее людям приходиться зарабатывать на жизнь смежной работой. Об этом НСН рассказал виолончелист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.
Государство должно финансировать молодых композиторов и исполнителей для поддержки сложной музыки и развития музыкальной культуры в России, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на секции в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Он отметил, что тогда авторы не будут бояться писать произведения из-за того, что их не увидят. Варгафтик подтвердил, что академическую музыку в России сегодня мало кто пишет.
«Классическую музыку пишут, но не так много. Потому что это занятие не для средних умов. Однако многочисленные отечественные консерватории, как выпускали, так и выпускают людей с дипломами композиторов. Композиторские конкурсы, которых в последнее время стало больше, показывают, что это довольно серьезный уровень. Недавно, например, был композиторский конкурс «Партитура», который устраивала радиостанция «Орфей». Однако сделать так, чтобы классическая музыка сама себя кормила, нереально практически нигде. Ни в каких странах это не происходит. По крайней мере, со второй половины XX века. При всем желании эти люди все равно зарабатывают на жизнь чем-то другим: либо работают по какой-то смежной специальности, либо сочиняют то, что продается за деньги, например, эстрадную музыку, киномузыку, мюзиклы. Человек с такой квалификацией может много чем заниматься», - рассказал он.
При этом Варгафтик на примере популярного мема напомнил, что музыкальные навыки нужно поддерживать всю жизнь и указал, что сегодня количество профессиональных музыкантов снижается.
«В интернете есть распространенный мем из двух картинок. На первой нарисован оркестр первоклассников из музыкальной школы, а на второй – красивый симфонический оркестр во фраках в большом концертном зале. И вот чтобы вам иметь второе, надо обязательно иметь первое. Если люди не будут этим заниматься, то это дело просто прекратится, как оно, кстати, во многих странах и прекратилось. По сравнению с тем, как дела обстояли сто лет назад, сегодня в музыкальное образование и идут уже очень немногие. Но чтобы шел хоть кто-то, он должен видеть, что это приносит нормальные результаты. В отличие от тех результатов, которые им показывают скептики - например, скрипачей, играющих в переходах. А вот когда на сцене сидит оркестр Мариинского театра, который зарабатывает в стране больше всех среди коллег-оркестрантов, то люди понимают, что туда есть смысл стремиться», - подытожил он.
Ранее народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что академическая музыка, как и классическая литература, должна быть в школьной программе, потому что это основа культурного пласта россиян.
