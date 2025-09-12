При этом Варгафтик на примере популярного мема напомнил, что музыкальные навыки нужно поддерживать всю жизнь и указал, что сегодня количество профессиональных музыкантов снижается.

«В интернете есть распространенный мем из двух картинок. На первой нарисован оркестр первоклассников из музыкальной школы, а на второй – красивый симфонический оркестр во фраках в большом концертном зале. И вот чтобы вам иметь второе, надо обязательно иметь первое. Если люди не будут этим заниматься, то это дело просто прекратится, как оно, кстати, во многих странах и прекратилось. По сравнению с тем, как дела обстояли сто лет назад, сегодня в музыкальное образование и идут уже очень немногие. Но чтобы шел хоть кто-то, он должен видеть, что это приносит нормальные результаты. В отличие от тех результатов, которые им показывают скептики - например, скрипачей, играющих в переходах. А вот когда на сцене сидит оркестр Мариинского театра, который зарабатывает в стране больше всех среди коллег-оркестрантов, то люди понимают, что туда есть смысл стремиться», - подытожил он.

Ранее народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что академическая музыка, как и классическая литература, должна быть в школьной программе, потому что это основа культурного пласта россиян.

