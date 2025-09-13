Бутман: Эстрадная и академическая музыка должны быть на одном уровне

Эстрадная музыка и прочие направления неклассического искусства должны развиваться на одном уровне с академической классикой. Об этом в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур заявил народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

На сцене или в переходе: Почему классическую музыку сегодня пишут единицы

По его словам, одна из целей — создать крупное учебное заведение, которое будет связанно с неклассической музыкой, передает ТАСС. Для этого, добавил Бутман, нужны учебники, педагоги и системная подготовка.

Он подчеркнул, что тема современного музыкального образования стала ключевой в рамках дискуссии на форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Игорь Бутман в интервью НСН рассказал, что крупнейшее издание «Музыка» досталось Марку Зильберквиту не путем рейдерского захвата, хранилище при нем удалось сохранить, при этом за использование музыки из изданий оркестрам всегда приходится платить.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:МузыкантыИгорь БутманФорумСанкт-ПетербургМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры