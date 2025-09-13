Бутман: Эстрадная и академическая музыка должны быть на одном уровне

По его словам, одна из целей — создать крупное учебное заведение, которое будет связанно с неклассической музыкой, передает ТАСС. Для этого, добавил Бутман, нужны учебники, педагоги и системная подготовка.

Он подчеркнул, что тема современного музыкального образования стала ключевой в рамках дискуссии на форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Игорь Бутман в интервью НСН рассказал, что крупнейшее издание «Музыка» досталось Марку Зильберквиту не путем рейдерского захвата, хранилище при нем удалось сохранить, при этом за использование музыки из изданий оркестрам всегда приходится платить.