Жилин назвал российских классических музыкантов одними из лучших в мире
Академическая система образования в России сильнейшая, и классические музыканты – одни из лучших в мире, заявил НСН Сергей Жилин.
В новом музыкальном учебном заведении должны преподаваться разные и интересные предметы, сказал НСН пианист, композитор, дирижер, народный артист России Сергей Жилин.
Народный артист России Игорь Бутман ранее поделился мыслями на тему создания большого учебного заведения, связанного с неклассической музыкой. По мнению джазмена, вся эстрадная музыка должна быть на таком же уровне, как академическая классическая. Для этого нужны учебники, педагоги и системная подготовка, указал он. Жилин поддержал идею создания такой академии.
«Академическая система образования у нас сильнейшая, и классические музыканты – одни из лучших в мире. Академическое образование у нас формировалось долгие годы, начиная с позапрошлого века. Оно имеет продолжительную историю и мощный базис – методический в том числе. Поэтому в классической музыке мы одни из лучших. Некоторые наши эстрадно-джазовые исполнители тоже очень сильные, но их, наверное, все-таки меньше, чем академических. Поэтому эта история с Академией современной музыки, безусловно, должна быть сделана и должна иметь большие перспективы», - сказал собеседник НСН.
Он отметил, что при организации работы нового учебного заведения можно обратиться к системе консерваторий.
«Музыкальная школа и консерватория – это существенно разные системы образования. Школа – это начальное образование, где закладываются азы. Консерватория – это уже то место, где речь идет о подготовке профессионалов: солистов, которые участвуют в всевозможных конкурсах, оркестровых исполнителей, которые готовы потом прийти на работу в оркестр. Поэтому я думаю, что школу мы здесь вообще не должны рассматривать в принципе, а систему консерватории можно применить», - отметил музыкант.
По его словам, в новом учебном заведении должны преподаваться разные и интересные предметы.
«Преподавать там нужно все: исполнительское мастерство, музыкальную грамотность, специальность по инструменту – у инструменталистов, по вокалу – у певцов. Обязательно гармония, сольфеджио, лексика ритмика – все должны заниматься ритмом обязательно», - заключил артист.
Ранее Жилин заявил НСН, что в Академии современной музыки должны преподаваться хип-хоп, рок, джаз и другие всевозможные музыкальные направления.
