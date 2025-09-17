Телеканал РЕН ТВ анонсировал шоу «Победители»
На российском телевидении покажут новое развлекательное шоу «Победители», в котором примут участие более 100 человек со всей России. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что за победу будут бороться мужчины и женщины самых разных профессией. Однако всех их объединяет ежедневная защита людей. Это врачи, пожарные, учителя, полицейские, сотрудники служб спасения.
Шоу «Победители» выполнено в жанре тактической игры. Участники проекта должны будут пройти профессиональную полосу препятствий, которую сделали для спецподразделений.
«После жёсткого отбора их разделят на четыре отряда, наставниками которых станут признанные мастера практических видов спорта. Вести шоу будет знаковая фигура российского силового спорта и боевых искусств», - говорится в сообщении.
Ранее режиссёр Никита Высоцкий раскрыл детали шоу с цифровым аватаром его отца Владимира Высоцкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
