Телеканал РЕН ТВ анонсировал шоу «Победители»

Отмечается, что за победу будут бороться мужчины и женщины самых разных профессией. Однако всех их объединяет ежедневная защита людей. Это врачи, пожарные, учителя, полицейские, сотрудники служб спасения.

Шоу «Победители» выполнено в жанре тактической игры. Участники проекта должны будут пройти профессиональную полосу препятствий, которую сделали для спецподразделений.

«После жёсткого отбора их разделят на четыре отряда, наставниками которых станут признанные мастера практических видов спорта. Вести шоу будет знаковая фигура российского силового спорта и боевых искусств», - говорится в сообщении.

