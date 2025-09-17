Акулы могут подплывать близко к побережью, если источники их питания тоже мигрируют в ту сторону, а любящие понаблюдать и покормить рыбок дайверы-любители лишь усугубляют ситуацию. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.

Российские туристы пожаловались на закрытие пляжей в Египте из‑за нашествия акул, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, ограничения коснулись популярных курортов Хургады и Макади По словам отдыхающих, хищников заметили у побережья отелей Cleopatra Luxury Beach, Labranda Royal Makadi и Stella Makadi. В результате власти приняли решение временно закрыть пляжи возле десяти гостиниц. Касумян пояснил, что могло приманить акул к берегу.