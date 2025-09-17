Ихтиолог назвал тех, кто приманивает акул к побережью Египта

Туристы, любящие нырять с маской и кормить рыбок, часто не осознают, что могут «прикормить» еще и акул, заявил НСН Александр Касумян.

Акулы могут подплывать близко к побережью, если источники их питания тоже мигрируют в ту сторону, а любящие понаблюдать и покормить рыбок дайверы-любители лишь усугубляют ситуацию. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.

Российские туристы пожаловались на закрытие пляжей в Египте из‑за нашествия акул, пишет Telegram-канал Shot. По данным СМИ, ограничения коснулись популярных курортов Хургады и Макади По словам отдыхающих, хищников заметили у побережья отелей Cleopatra Luxury Beach, Labranda Royal Makadi и Stella Makadi. В результате власти приняли решение временно закрыть пляжи возле десяти гостиниц. Касумян пояснил, что могло приманить акул к берегу.

Ученые рассказали, в какие моря России могут заплыть «тропические» акулы
«Такое необычное поведение у акул и других рыб, то есть расширение зон их присутствия, происходит в том случае, когда акулы испытывают недостаток в пище. В поисках еды они расширяют свой ареал и могут подходить в том числе и близко к берегам. Еще одна возможная причина кроется в том, что их основные объекты питания в это время года мигрируют ближе к берегам, а акулы идут вслед за ними. Ну, и может быть третья причина. Она связана с тем, что сами отдыхающие, такие дайверы-любители, прикармливают местных коралловых рыбок, чтобы было легче ими любоваться. Может быть, это настолько широко распространилось, что привело к такой ситуации. У акул хорошее обоняние, и они могут реагировать и на эти прикормки, и на самих подплывающих мелких рыб. Видимо, в открытом море, там, где они привыкли находиться, стало меньше еды», - рассказал он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил НСН, что все ограничения в отелях Египта давно сняты, а информация о массовом нашествии акул не соответствует действительности.

