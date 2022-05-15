«Занавес». В Британии и России назвали победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022 фарсом
Простые пользователи, политики и политологи раскритиковали «Евровидение»-2022 за политическое решение о победе украинской группы Kalush Orchestra и призвали состязание игнорировать.
Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania. По суммарным итогам голосования зрителей и жюри представители Украины получили 631 балл, оторвавшись от представителей Великобритании (466 голосов).
Аудитория британской газеты Daily Mail критически оценила победу украинской группы Kalush Orchestra на всемирном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022», назвав ее предсказуемой и политической.
«Зеленский наверняка понимает, что это было политическое решение, и на самом деле у Украины была не самая лучшая песня», — написал Kurt Zoumas cat.
«Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс», — признался mark flower.
«Закономерная победа без каких-либо манипуляций? Нас явно за дураков держат», — заявил SaraonD.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, без победы украинского коллектива Kalush Orchestra на «Евровидении-2022» «картина случившегося с этой страной не была бы полной».
«Национальные костюмы и инструменты, две Бабы-Яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — заявила она в своем Telegram-канале.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса фильма «А зори здесь тихие» Елена Драпеко в беседе с Газетой.ru назвала музыкальный конкурс политической акцией. По мнению политика, качество выступления украинской группы Kalush Orchestra не имело никакого значения для победы.
«Я совершенно согласна с оценкой, которую дал Филипп Киркоров. Я думаю, что неважно, как они пели. Это была демонстрация абсолютно политического свойства. Мне кажется, что «Евровидение» уже перестало давно быть песенным конкурсом, там нет никакой оценки эстетического впечатления, которое получают эксперты и зрители, я думаю, это чисто политическая акция. Поэтому нам надо забыть о «Евровидении», как будто его и нет. Поэтому даже комментировать это не хочу», — сказала она.
О политизированности «Евровидения» также заявил политолог Владимир Шаповалов. Он считает, что победа украинской группы Kalush Orchestra доказала это лишний раз, пишут «Известия» .
«Евровидение идет в русле антироссийской пропаганды, которую сейчас проводит Запад. Это называется «отмена России». Фактически запрет гражданам России участвовать в Евровидении в качестве зрителей и участников голосования. Это явное стремление Европы сформировать железный занавес и исключить Россию из «цивилизованного мира», которым Запад себя называет», — пояснил эксперт.
Ранее телезрители раскритиковали итоги полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение-2022», обвинив жюри фестиваля в коррупции и подтасовке результатов. Об этом сообщает британское издание Mirror.
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