Аудитория британской газеты Daily Mail критически оценила победу украинской группы Kalush Orchestra на всемирном музыкальном конкурсе «Евровидение-2022», назвав ее предсказуемой и политической.

«Зеленский наверняка понимает, что это было политическое решение, и на самом деле у Украины была не самая лучшая песня», — написал Kurt Zoumas cat.

«Я не собирался смотреть эту чушь, но даже слепой может понять, какой это политический фарс», — признался mark flower.

«Закономерная победа без каких-либо манипуляций? Нас явно за дураков держат», — заявил SaraonD.