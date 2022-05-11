Барабанов: В финале «Евровидения» болеть будем за Zdob si Zdub

Борис Барабанов: «Напомню, что Россия в этом году не принимает участие в «Евровидении». Украинские участники с самого начала лидировали в списках букмекеров. Что касается Молдавии, то от этой страны уже в третий раз в «Евровидении» участвует хорошо знакомая нашим меломаном группа Zdob si Zdub. Достаточно вспомнить их версию песни Виктора Цоя «Видели ночь», так что, скорее всего, болеть в финале мы будем за Молдавию. А в США прошло свое «Евровидение». Аналог песенного конкурса в Америке проводился впервые, и назвали его American Song Contest. Победительницей стала K-Pop-исполнительница из Оклахомы AleXa и ее песня Wonderland». По итогам голосования ее композиция получила 710 очков от зрительского и профессионального жюри», - рассказал критик.

