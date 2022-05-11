Барабанов: В финале «Евровидения» болеть будем за Zdob si Zdub
Музыкальный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Борис Барабанов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Молдавия, Литва и Украина вышли в полуфинал «Евровидения-2022».
Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2022 состоялся итальянском Турине 10 мая 2022 года. По его результатам объявлены первые десять участников финала, который состоится 14 мая среди них участники из Литвы, Молдавии, Украины.
Борис Барабанов: «Напомню, что Россия в этом году не принимает участие в «Евровидении». Украинские участники с самого начала лидировали в списках букмекеров. Что касается Молдавии, то от этой страны уже в третий раз в «Евровидении» участвует хорошо знакомая нашим меломаном группа Zdob si Zdub. Достаточно вспомнить их версию песни Виктора Цоя «Видели ночь», так что, скорее всего, болеть в финале мы будем за Молдавию. А в США прошло свое «Евровидение». Аналог песенного конкурса в Америке проводился впервые, и назвали его American Song Contest. Победительницей стала K-Pop-исполнительница из Оклахомы AleXa и ее песня Wonderland». По итогам голосования ее композиция получила 710 очков от зрительского и профессионального жюри», - рассказал критик.
Сын Ника Кейва Джетро Лазенби скончался в возрасте 31 года
Музыкант сообщил эту печальную новость в соцсетях 9 мая 2022 года без уточнения причины смерти.
Борис Барабанов: «Джетро Лазенби старший, сын Ника Кейва вышел недавно из тюрьмы. Жизнь у него была непростая. С отцом он не жил, связь поддерживал очень условную. И судя по его образу жизни, для многих такой исход не был сюрпризом, как ни печально это осознавать. Горько и то, что это вторая смерть детей в семье Ника Кейва. Несколько лет назад он потерял своего младшего сына, который сорвался со скалы», - сказал собеседник.
«ДДТ» представит «Творчество в пустоте» на праздновании своего 40-летия в Москве
Концерт группы «ДДТ» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» 10 июня 2022 года.
Борис Барабанов: «Концерт по поводу 40-летия коллектива откладывался из-за эпидемиологических ограничений с 2020 года. За это время группа «ДДТ» успела выпустить новый альбом «Творчество в пустоте», который представит на столичном выступлении. Мы очень надеемся, что все поклонники группы обязательно купят билеты и придут на концерт, чтобы отдать должное таланту Юрия Юлиановича и его коллег», - анонсировал музыкальный обозреватель.
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