Премьер Норвегии призвал ЕС признать, что Россия не изолирована

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал Европу признать отсутствие изоляции России. Об этом он заявил в интервью Politico.

Как указал премьер, единственный голос, доносящийся до РФ, исходит из США. Стере прокомментировал критику со стороны коллег в Евросоюзе из-за открытия прямого канала диалога с Москвой.

«Давайте признаем. Он не изолирован», - подчеркнул политик.

В октябре Стере и президент Финляндии Александр Стубб провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным СМИ, европейские политики в течение нескольких месяцев тайно обсуждали идею переговоров, пишет RT.

Ранее научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Иван Скрипка заявил, что Стубб и Стере позвонили Владимиру Путину по своей инициативе, пытаясь показать, что ЕС не хочет оставаться в стороне от переговоров РФ и США. По мнению эксперта, ожидать смягчения эскалации в ближайшее время не стоит, однако переговоры — это хороший знак.

