В Ленобласти женщина погибла при падении обломков БПЛА

Женщина погибла после беспилотной атаки во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко на платформе «Макс».

Во Всеволожске осколки БПЛА попали на крышу многоквартирного дома

Ранее губернатор заявил о попадании осколков БПЛА на крышу одного из многоквартирных жилых домов города.

«В городе Всеволожске, в результате падения обломков... погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома... Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощь», - указал Дрозденко.

Он отметил, что жителей дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиЛенинградская Область

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