В Ленобласти женщина погибла при падении обломков БПЛА
Женщина погибла после беспилотной атаки во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко на платформе «Макс».
Ранее губернатор заявил о попадании осколков БПЛА на крышу одного из многоквартирных жилых домов города.
«В городе Всеволожске, в результате падения обломков... погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома... Мы окажем семье погибшей всю необходимую помощь», - указал Дрозденко.
Он отметил, что жителей дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД: Следующее «Интервидение» пройдет в 2027 году в Саудовской Аравии
- «Выходить на лед!»: Каменский объяснил, кто «отменит» бойкот российских хоккеистов на ЧМ
- Премьер Норвегии призвал ЕС признать, что Россия не изолирована
- Попытка в контратаку: Почему Трамп не получит от арабов компенсацию за Иран
- В Ленобласти женщина погибла при падении обломков БПЛА
- Шойгу: Украина и ее европейские спонсоры готовятся к продолжению войны
- Матвийчук объяснил, какое «изменение формы» ждет Украину после переговоров
- Айзенкот вместо «сбитого летчика»: Новое правительство Израиля доверили лидеру оппозиции
- Кинотеатры поддержали создание льготной карты для пенсионеров и молодежи
- В России лишили гражданства семь выходцев из Центральной Азии и Закавказья