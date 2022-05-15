Победителем «Евровидения» стала украинская группа
Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2022», который проходил в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra, исполнившая песню Stefania.
По суммарным итогам голосования зрителей и жюри представители Украины получили 631 балл, оторвавшись от представителей Великобритании (466 голосов). Kalush Orchestra считалась фаворитом соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.
Напомним, участники международного конкурса «Евровидение-2022» использовали сцену для продвижения политических лозунгов. Так, солист Kalush Orchestra обратился к зрителям с призывом помочь националистам на заводе «Азовсталь», а представители Исландии обозначили свою политическую позицию.
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