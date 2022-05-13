Жюри «Евровидения-2022» обвинили в коррупции

Зрители потребовали пересчитать голоса, отданные за участников из Албании и Латвии. В связи с этим фанаты пообещали бойкотировать финал том случае, если результаты не будут пересмотрены. Пользователи также назвали прошедший полуфинал «самым ужасным в истории».

Ранее журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинская группа Kalush Orchestra имеет высокие шансы победить на «Евровидении» в 2022 году, хотя их реальное место – в пятерке лучших.

