«Ненависть и гей-парад!»: Пригожин возмущен местью «Евровидения» российским музыкантам
Пригожин в эфире НСН назвал «фашизмом» и звеньями одной цепи отстранение от Паралимпиады спортсменов-инвалидов и инцидент с Юлией Самойловой на «Евровидении-2017».
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не смотрит «Евровидение-2022», которое для него «перестало существовать».
Конкурс «Евровидение-2022» стартовал в Италии 10 мая. При этом к нему не допущены представители России.
«Мне давно не интересен этот конкурс, который стал политическим. Музыка должна объединять людей и делать их ближе, а сегодня это стало поводом для разборок. Музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но наказывают всех без разбора. Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами. В момент, когда "Евровидение" становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать», - сказал Пригожин.
Он сказал, что не смотрел первый полуфинал «Евровидения», которое в последние годы превратилось в «гей-парад».
«Вообще не интересно. Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде "Евровидения" я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку. Но там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого. Я не против этих людей, но против того, что нам мешают думать по-своему. Толерантность – это уважение к людям, к человеку, к его взглядам, а не ненависть», - подчеркнул продюсер.
При этом Пригожин назвал звеньями одной цепи отстранение от Паралимпиады российских спортсменов-инвалидов и ситуацию на «Евровидении-2017», когда на Украину не пустили российскую певицу Юлию Самойлову.
«Это сродни фашизму, по-другому назвать я не могу. За что вы отнимаете право у людей, лишившихся ног, рук, выступать на соревнованиях? Это звенья одной цепи. То же самое с "Евровидением", когда запретили выступать девочке в инвалидном кресле и не пустили на Украину», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Конкурс «Евровидение-2022» стартовал в итальянском Турине 10 мая. Букмекеры считают его главным фаворитом украинскую группу Kalush Orchestra.
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев сказал «Радиоточке НСН», что у украинцев хорошие номер и песня, которые тянут на попадание в ТОП-5. При этом он усомнился, что при других политических обстоятельствах Kalush Orchestra всерьез претендовала бы на первое место.
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