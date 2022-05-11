«Ненависть и гей-парад!»: Пригожин возмущен местью «Евровидения» российским музыкантам

Пригожин в эфире НСН назвал «фашизмом» и звеньями одной цепи отстранение от Паралимпиады спортсменов-инвалидов и инцидент с Юлией Самойловой на «Евровидении-2017».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не смотрит «Евровидение-2022», которое для него «перестало существовать».

Конкурс «Евровидение-2022» стартовал в Италии 10 мая. При этом к нему не допущены представители России.

«Их место в пятерке»: Легостаев предрек украинской группе «политическую» победу на «Евровидении»
«Мне давно не интересен этот конкурс, который стал политическим. Музыка должна объединять людей и делать их ближе, а сегодня это стало поводом для разборок. Музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных политических взглядов, но наказывают всех без разбора. Руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это мстят просто всем. Должны же быть какие-то разумные разборки политического характера, но не сведение счетов с простыми музыкантами. В момент, когда "Евровидение" становится на позицию политического курса какой-либо страны, для меня это перестает существовать», - сказал Пригожин.

Он сказал, что не смотрел первый полуфинал «Евровидения», которое в последние годы превратилось в «гей-парад».

«Вообще не интересно. Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде "Евровидения" я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку. Но там, где заканчивается свобода одного, начинается свобода другого. Я не против этих людей, но против того, что нам мешают думать по-своему. Толерантность – это уважение к людям, к человеку, к его взглядам, а не ненависть», - подчеркнул продюсер.

При этом Пригожин назвал звеньями одной цепи отстранение от Паралимпиады российских спортсменов-инвалидов и ситуацию на «Евровидении-2017», когда на Украину не пустили российскую певицу Юлию Самойлову.

«Это сродни фашизму, по-другому назвать я не могу. За что вы отнимаете право у людей, лишившихся ног, рук, выступать на соревнованиях? Это звенья одной цепи. То же самое с "Евровидением", когда запретили выступать девочке в инвалидном кресле и не пустили на Украину», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году

Конкурс «Евровидение-2022» стартовал в итальянском Турине 10 мая. Букмекеры считают его главным фаворитом украинскую группу Kalush Orchestra.

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев сказал «Радиоточке НСН», что у украинцев хорошие номер и песня, которые тянут на попадание в ТОП-5. При этом он усомнился, что при других политических обстоятельствах Kalush Orchestra всерьез претендовала бы на первое место.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииИосиф ПригожинЕвровидение
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