«Ненависть и гей-парад!»: Пригожин возмущен местью «Евровидения» российским музыкантам

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не смотрит «Евровидение-2022», которое для него «перестало существовать».

Конкурс «Евровидение-2022» стартовал в Италии 10 мая. При этом к нему не допущены представители России.