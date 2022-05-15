Украина устроила провокацию на «Евровидении»

Участники международного конкурса «Евровидение-2022» использовали сцену для продвижения политических лозунгов, сообщают «Известия».

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Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк в конце выступления обратился к зрителям с призывом помочь националистам на заводе «Азовсталь».

После этого организаторы состязания не показали группу во время повтора фрагмента их выступления, а ведущий не дал им микрофон во время общения с участниками.

Также свою политическую позицию обозначили представители Исландии. Исполнители прокричали лозунг «Мир Украине».

Подобные действия противоречат правилам конкурса, так как на сцене «запрещены политические высказывания».

Телезрители раскритиковали итоги полуфиналов международного песенного конкурса «Евровидение-2022», обвинив жюри фестиваля в коррупции и подтасовке результатов.

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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:КонкурсУкраинаЕвровидение
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