Попытка в контратаку: Почему Трамп не получит от арабов компенсацию за Иран
Андрей Чупрыгин заявил НСН, что страны Ближнего Востока сегодня стали очень самостоятельными: им не нужны покровители и им не страшен уход США из региона, тем более они не будут что-то выплачивать Трампу.
Страны Персидского залива не собираются выплачивать США компенсацию за военные действия против Ирана, более того, и сам глава США Дональд Трамп всерьез не ожидает каких-то выплат. Об этом НСН рассказал преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Президент США 8 ноября заявил, что государства, которым Вашингтон оказал военную поддержку посредством операции в Иране, должны полностью компенсировать американцам расходы на конфликт. Его слова приводит телеканал CBS News. Трамп подчеркнул, что без содействия США эти государства «могли прекратить свое существование». Чупрыгин раскрыл, насколько реалистичны требования американского президента.
«Я думаю, что речь идёт о странах Персидского залива, прежде всего, которым, как считает Трамп, Америка оказала неоценимую услугу, триумфально победив Иран. Насколько это была эффективная услуга, сказать сложно, потому что, честно говоря, по результатам всей этой операции мы наблюдаем процесс обретения самостоятельности этими странами в сфере безопасности, так как события последнего года показали, что на Трампа полагаться не стоит», — рассказал он.
При этом Чупрыгин отметил, что риторика Трампа, скорее всего, связана с его поражением на выборах в Конгресс и желанием смотивировать свою команду.
«Я не очень серьезно отношусь к этим заявлениям, потому что они похожи на контратаку, которую Трамп пытается сформулировать прежде всего для самого себя и для остатка своей команды после разгромного поражения на выборах. Надо спасать ситуацию и показать, что сейчас, мол, мы в очередной раз заработаем очень много денег. Я думаю, никто не собирается что-то выплачивать. Более того, я убежден, что и Трамп не ожидает, что ему кто-то что-то будет компенсировать. Это все то, что у нас называется "потоком сознания"», — уточнил собеседник НСН.
Так же он раскрыл, будут ли страны Ближнего Востока искать других покровителей, если США уйдет из этого региона.
«Я бы не стал ставить вопрос о поиске покровителей. Сегодня страны Ближнего Востока — это вполне самостоятельная государственная единица. Да, мы долго говорили о внешних гарантах безопасности. Но это была ситуация, когда на Ближнем Востоке СССР и США мерились силами, каждый имея своих союзников и сферы влияния. Сегодня идея внешнего гаранта безопасности начинает девальвироваться. Но американцы не уйдут оттуда, потому что ближневосточный регион — это регион жизненно важных интересов не только для Америки, но и для всего остального мира», — уточнил собеседник НСН.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон вряд ли вернется к полномасштабным боевым действиям против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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