Страны Персидского залива не собираются выплачивать США компенсацию за военные действия против Ирана, более того, и сам глава США Дональд Трамп всерьез не ожидает каких-то выплат. Об этом НСН рассказал преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

Президент США 8 ноября заявил, что государства, которым Вашингтон оказал военную поддержку посредством операции в Иране, должны полностью компенсировать американцам расходы на конфликт. Его слова приводит телеканал CBS News. Трамп подчеркнул, что без содействия США эти государства «могли прекратить свое существование». Чупрыгин раскрыл, насколько реалистичны требования американского президента.

«Я думаю, что речь идёт о странах Персидского залива, прежде всего, которым, как считает Трамп, Америка оказала неоценимую услугу, триумфально победив Иран. Насколько это была эффективная услуга, сказать сложно, потому что, честно говоря, по результатам всей этой операции мы наблюдаем процесс обретения самостоятельности этими странами в сфере безопасности, так как события последнего года показали, что на Трампа полагаться не стоит», — рассказал он.

При этом Чупрыгин отметил, что риторика Трампа, скорее всего, связана с его поражением на выборах в Конгресс и желанием смотивировать свою команду.

«Я не очень серьезно отношусь к этим заявлениям, потому что они похожи на контратаку, которую Трамп пытается сформулировать прежде всего для самого себя и для остатка своей команды после разгромного поражения на выборах. Надо спасать ситуацию и показать, что сейчас, мол, мы в очередной раз заработаем очень много денег. Я думаю, никто не собирается что-то выплачивать. Более того, я убежден, что и Трамп не ожидает, что ему кто-то что-то будет компенсировать. Это все то, что у нас называется "потоком сознания"», — уточнил собеседник НСН.