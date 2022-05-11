В Турине стартовало «Евровидение» без участника от России

Первый полуфинал «Евровидения» стартовал в итальянском Турине, сообщает телеканал «360».

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Право на проведение конкурса Италия получила благодаря победе группы Maneskin в 2021 году. В музыкальном состязании принимают участие представители 40 стран. В текущем году участника от России не будет.

По словам организаторов, ситуация на Украине не должна найти отражение в программе конкурса.

Россия ничего не потеряет от исключения из «Евровидения», которое превратилось в «нафталиновый» конкурс с двойными стандартами, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:ЕвровидениеКонкурсИталия
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