«За мир и свободу»: Новый состав «Парка Горького» представил первый альбом

«В песнях GP, которые вы услышите на концерте 1 марта, речь идет о судьбе не только российского, но и поколения всего мира, которое в сегодняшнее непростое время стоит перед выбором своего пути. “Парк Горького” провозглашает МИР, СВОБОДУ и ЛЮБОВЬ — это то, о чем, вопреки реалиям, мечтает любой человек на Земле», — анонсировал в конце февраля концерт Намин.

Не секрет, что Намин не слишком благожелательно относится к ряду музыкантов старого состава, в частности, к Алексею Белову и к Александру Маршалу. Он изложил свою версию истории группы «Парк Горького».

«В январе 1987 года я собрал музыкантов для своего нового проекта, точнее, я взял их из ансамбля “Цветы”, где все они официально работали и получали зарплату, и только Колю Носкова пригласил из ресторана, где он тогда работал. В 90-м, когда я отправил их на гастроли в Америку, группа распалась. Николай Носков вернулся в Москву, а остальные музыканты “убежали” от меня и остались в Америке, пытаясь продолжить карьеру. В то время это называлось defected — нелегальная эмиграция. Но собранная мной группа без меня и лидера-вокалиста Николая Носкова, который был главным творческим символом группы и спел все песни на знаменитом альбоме GP, выпущенном на Poligram, — это уже был не настоящий “Парк Горького”», — заявил Намин.

Таким образом, подчеркнул музыкант, оригинального состава группы нет уже более 30 лет.

«Александр Яненков уже много лет не связан с группой, Александр Львов давно эмигрировал и живет в США, а Белов и Миньков (Маршал — прим. НСН) все еще продолжают “надувать щеки”, при том, что тоже уже много лет как занимаются собственными, не связанными с GP проектами. Конечно, за столько лет откровенной лжи многим будет трудно это все осознать и принять правду, но ведь должен же быть предел обману и фальсификации», — пояснил он.

Вдобавок к концерту в Москве 1 марта Намин анонсировал мировое турне нового состава группы.

НАМИН ИЛИ «МАМИН»?

Впрочем, и музыканты классического состава в долгу не остаются, заявляя в интервью, что новый проект Намина обречен на провал. Так, Белов не только пророчил коллективу пустой зал в «Крокус Сити холле», но и усомнился в успехе мирового турне.