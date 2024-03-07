«За мир и свободу»: Новый состав «Парка Горького» представил первый альбом

Прошло 30 лет со дня распада старого состава «Парка Горького», но конфликт между музыкантами не утихает: они продолжают обвинять друг друга в нечистоплотности и спорят, имеет ли право на существование новый коллектив с таким же названием.

Новый состав коллектива «Парк Горького» (Gorky Park) Стаса Намина в ходе пресс-конференции в ТАСС представил первый студийный альбом под названием One world freedom. В записи также участвовал исполнитель Николай Носков, написавший песню Bang.

Альбом состоит из песен на английском и на русском языке, причем, отметил Намин, группа пытается не прорвать «железный занавес», а создать международную команду и доказать, что мира хотят и в России, и в США. Музыка же, по его мнению, своей красотой спасет мир.

ИСТОРИЯ ОТ НАМИНА

Новый состав Gorky Park (лидер-вокалист Сергей Арутюнов, а также Олег Изотов, бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза, бас-гитарист и вокалист Иван Гуськов, барабанщик-вокалист Алексей Баев, лидер-гитарист, вокалист и самый молодой участник группы Тимофей Григорович) дал концерт 1 марта в зале «Крокус Сити холл». Судя по опубликованным видеозаписям, зал был полон, хотя музыканты оригинального состава группы предрекали новому коллективу провал.

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«В песнях GP, которые вы услышите на концерте 1 марта, речь идет о судьбе не только российского, но и поколения всего мира, которое в сегодняшнее непростое время стоит перед выбором своего пути. “Парк Горького” провозглашает МИР, СВОБОДУ и ЛЮБОВЬ — это то, о чем, вопреки реалиям, мечтает любой человек на Земле», — анонсировал в конце февраля концерт Намин.

Не секрет, что Намин не слишком благожелательно относится к ряду музыкантов старого состава, в частности, к Алексею Белову и к Александру Маршалу. Он изложил свою версию истории группы «Парк Горького».

«В январе 1987 года я собрал музыкантов для своего нового проекта, точнее, я взял их из ансамбля “Цветы”, где все они официально работали и получали зарплату, и только Колю Носкова пригласил из ресторана, где он тогда работал. В 90-м, когда я отправил их на гастроли в Америку, группа распалась. Николай Носков вернулся в Москву, а остальные музыканты “убежали” от меня и остались в Америке, пытаясь продолжить карьеру. В то время это называлось defected — нелегальная эмиграция. Но собранная мной группа без меня и лидера-вокалиста Николая Носкова, который был главным творческим символом группы и спел все песни на знаменитом альбоме GP, выпущенном на Poligram, — это уже был не настоящий “Парк Горького”», — заявил Намин.

Таким образом, подчеркнул музыкант, оригинального состава группы нет уже более 30 лет.

«Александр Яненков уже много лет не связан с группой, Александр Львов давно эмигрировал и живет в США, а Белов и Миньков (Маршал — прим. НСН) все еще продолжают “надувать щеки”, при том, что тоже уже много лет как занимаются собственными, не связанными с GP проектами. Конечно, за столько лет откровенной лжи многим будет трудно это все осознать и принять правду, но ведь должен же быть предел обману и фальсификации», — пояснил он.

Вдобавок к концерту в Москве 1 марта Намин анонсировал мировое турне нового состава группы.

НАМИН ИЛИ «МАМИН»?

Впрочем, и музыканты классического состава в долгу не остаются, заявляя в интервью, что новый проект Намина обречен на провал. Так, Белов не только пророчил коллективу пустой зал в «Крокус Сити холле», но и усомнился в успехе мирового турне.

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«Анонс мирового турне я видел 100 лет назад, еще года полтора назад он это анонсировал… Все это блеф сивой кобылы», — заявил Белов.

Не понравилось музыканту и то, как Намин обошелся с его бывшим товарищем по группе Николаем Носковым.

«Стас не сможет провести концерт в “Крокусе”, не спев ни одной песни “Парка Горького”. Для этого они тащат туда больного Колю Носкова, чтобы он просто сидел, чтобы как-то легализовать исполнение песен, где Коля является соавтором. Тоже мерзкий шаг», — отметил экс-участник «Парка Горького».

Белов назвал незаконным создание нового коллектива и обвинил его в безнаказанности.

«То, что Намин пытается сделать сейчас в его собственном виде — это вокально-инструментальный ансамбль “Парк Горького”, где набрали каких-то непонятных, совершенно не имеющих к этому никакого отношения людей. Это коллектив, в котором люди работают совершенно разных интересов, у них нет никакой совместной общности, интересов кроме того, чтобы выйти на сцену и получить ставку за концерт. Прежде всего, это незаконно. Группа появилась в 1987 году, никто и никогда не может создать какой-то другой “Парк Горького”. Когда мы работали в США, у нас был юрист, он нам об этом сказал, это невозможно. Но Стас привык к безнаказанности с тех самых времен, он всю жизнь прятался за юбку мамы, многие зовут его не Намин, а “мамин”. Но времена давно сменились. Найти хорошего менеджера труднее, чем найти вторую половину в жизни. Если бы Стас был адекватным человеком, мы бы работали с ним до сих пор», — сказал Белов.

К слову, подчеркнул музыкант, чистоплотностью Намин не отличается и в отношении участников нового коллектива. По словам Белова, он случайно встретил барабанщика из нового коллектива, и тот признался, что ушел из группы, поскольку Намин его обманул: пообещал, что молодой состав будет интегрирован в старый, но это оказалось аферой.

«Если Намин зарегистрировал товарный знак Gorky Park с серпом и молотом, он может его хоть на помидоры ставить и продавать их, но к группе “Парк Горького” это не имеет ни малейшего отношения. Группа — это лица и музыка. То, что устроил Стас, — это афера», - говорил НСН Алексей Белов.

ТУРУ ПО РОССИИ БЫТЬ!

Но и без Намина у музыкантов старого коллектива дела складываются вполне неплохо. Так, Белов анонсировал тур «Парка Горького» по России в 2024 году и пообещал выход новых песен через несколько месяцев.

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«Материал пишется, мы работаем над ним, тур будет обязательно! У нас уже есть много предложений. Это будет тур по России. Новые песни смогут услышать в этом году, думаю, это вопрос пары месяцев», — сказал Белов.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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