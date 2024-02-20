Лидер «Парка Горького» Белов анонсировал выход новых песен в 2024 году

Лидер рок-группы «Парк Горького», автор песен, продюсер Алексей Белов в разговоре с НСН рассказал, что в 2024 году тур коллектива по России обязательно состоится. Также он анонсировал выход новых песен через несколько месяцев.

Ранее музыканты классического состава «Парка Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправится в 2024 году.