Лидер «Парка Горького» Белов анонсировал выход новых песен в 2024 году
Новые песни уже пишутся, вопрос их выхода в свет – пара месяцев, отметил в эфире НСН Алексей Белов.
Лидер рок-группы «Парк Горького», автор песен, продюсер Алексей Белов в разговоре с НСН рассказал, что в 2024 году тур коллектива по России обязательно состоится. Также он анонсировал выход новых песен через несколько месяцев.
Ранее музыканты классического состава «Парка Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправится в 2024 году.
«Я сейчас еду на концерт Александра Маршала, мы выступаем вместе. У него в Кремле сольный концерт. Я поддержу его там песнями «Парка Горького». Материал пишется, мы работаем над ним, тур будет обязательно! У нас уже есть много предложений. Это будет тур по России. Новые песни смогут услышать в этом году, думаю, это вопрос пары месяцев», - сказал Белов.
Ранее продюсер первого состава группы «Парк Горького» Стас Намин анонсировал большой концерт и гастроли коллектива в новом составе – без Алексея Белова и Александра Маршала, но при этом заявил, что был бы рад видеть «частым гостем» певца Николая Носкова. Текст обращения продюсерского центра Намина есть в распоряжении НСН.
Проект Намина Gorky Park выступит с концертом 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», после чего, как утверждается, отправится в мировое турне, передает «Радиоточка НСН».
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