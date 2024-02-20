«Пусть надувают щеки!»: Намин отправляет новый «Парк Горького» в мировое турне

«НАДУВАЮТ ЩЕКИ»: НАСТОЯЩИЙ «ПАРК ГОРЬКОГО»

На фоне «исторических разногласий» Намин решил напомнить истинную историю легендарной группы «Парк Горького», за которую сегодня «борются» несколько музыкантов старого состава.

«Если коротко, то я в январе 1987 года собрал музыкантов для своего нового проекта, точнее, я взял их из ансамбля «Цветы», где все они официально работали и получали зарплату, и только Колю Носкова пригласил из ресторана, где он тогда работал. В 90-м, когда я отправил их на гастроли в Америку, группа распалась. Николай Носков вернулся в Москву, а остальные музыканты «убежали» от меня и остались в Америке, пытаясь продолжить карьеру. В то время это называлось defected — нелегальная эмиграция. Но собранная мной группа без меня и лидера-вокалиста Николая Носкова, который был главным творческим символом группы и спел все песни на знаменитом альбоме GP, выпущенном на Poligram, — это уже был не настоящий “Парк Горького”», - рассказал он.

Так, по его словам, оригинального состава группы не существует уже больше 30 лет, музыканты занимаются своими проектами, но все никак не могут оставить в покое «Парк Горького».

«Яненков уже много лет не связан с группой, Львов давно эмигрировал и живет в США, а Белов и Миньков все еще продолжают «надувать щеки», при том, что тоже уже много лет как занимаются собственными, не связанными с GP проектами. Конечно, за столько лет откровенной лжи многим будет трудно это все осознать и принять правду, но ведь должен же быть предел обману и фальсификации», - пояснил Намин.

Весной 2022 года Намин впервые задумался о возрождении группы. В состав обновленного коллектива вошли гитарист и лидер-вокалист Олег Изотов, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, второй лидер-вокалист Тимофей Григорович, а также бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза, барабанщик Кенни Аронофф.

«Я не буду расхваливать новый состав группы, достаточно посмотреть в YouTube их первое выступление на фестивале «35 лет SNC» в Зеленом театре парка им. Горького. На это выступление мы пригласили специальным гостем легендарного лидер-вокалиста первого состава Николая Носкова, он спел с ребятами написанный им в конце 80-х суперхит «Bang», который много лет назад сделал группу популярной в мире», - поделился продюсер.

«ЭТО АФЕРА»: БЕЛОВ И МАРШАЛ ВОССОЕДИНИЛИСЬ

При этом в ноябре 2023 года музыканты классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправляется в 2024 году. Музыканты уверяют, что Стас Намин безуспешно пытается создать альтернативный коллектив с таким же названием.

Товарный знак и музыкальная группа — совершенно разные вещи, музыкант Стас Намин не создаст новый «Парк Горького» благодаря юридическим тонкостям, заявил НСН лидер коллектива, музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов.