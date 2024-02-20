«Пусть надувают щеки!»: Намин отправляет новый «Парк Горького» в мировое турне
Стас Намин анонсировал большой концерт и гастроли коллектива в новом составе, музыканты классического состава Белов и Маршал считают этот проект «аферой».
Продюсер первого состава группы «Парк Горького» Стас Намин анонсировал большой концерт и гастроли коллектива в новом составе – без Алексея Белова и Александра Маршала, но при этом заявил, что был бы рад видеть «частым гостем» певца Николая Носкова. Текст обращения продюсерского центра Намина есть в распоряжении НСН.
Проект Намина Gorky Park выступит с концертом 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», после чего, как утверждается, отправится в мировое турне.
«В песнях GP, которые вы услышите на концерте 1 марта, речь идет о судьбе не только российского, но и поколения всего мира, которое в сегодняшнее непростое время стоит перед выбором своего пути. «Парк Горького» провозглашает МИР, СВОБОДУ и ЛЮБОВЬ — это то, о чем, вопреки реалиям, мечтает любой человек на Земле», - рассказал Намин.
«НАДУВАЮТ ЩЕКИ»: НАСТОЯЩИЙ «ПАРК ГОРЬКОГО»
На фоне «исторических разногласий» Намин решил напомнить истинную историю легендарной группы «Парк Горького», за которую сегодня «борются» несколько музыкантов старого состава.
«Если коротко, то я в январе 1987 года собрал музыкантов для своего нового проекта, точнее, я взял их из ансамбля «Цветы», где все они официально работали и получали зарплату, и только Колю Носкова пригласил из ресторана, где он тогда работал. В 90-м, когда я отправил их на гастроли в Америку, группа распалась. Николай Носков вернулся в Москву, а остальные музыканты «убежали» от меня и остались в Америке, пытаясь продолжить карьеру. В то время это называлось defected — нелегальная эмиграция. Но собранная мной группа без меня и лидера-вокалиста Николая Носкова, который был главным творческим символом группы и спел все песни на знаменитом альбоме GP, выпущенном на Poligram, — это уже был не настоящий “Парк Горького”», - рассказал он.
Так, по его словам, оригинального состава группы не существует уже больше 30 лет, музыканты занимаются своими проектами, но все никак не могут оставить в покое «Парк Горького».
«Яненков уже много лет не связан с группой, Львов давно эмигрировал и живет в США, а Белов и Миньков все еще продолжают «надувать щеки», при том, что тоже уже много лет как занимаются собственными, не связанными с GP проектами. Конечно, за столько лет откровенной лжи многим будет трудно это все осознать и принять правду, но ведь должен же быть предел обману и фальсификации», - пояснил Намин.
Весной 2022 года Намин впервые задумался о возрождении группы. В состав обновленного коллектива вошли гитарист и лидер-вокалист Олег Изотов, лидер-вокалист Сергей Арутюнов, второй лидер-вокалист Тимофей Григорович, а также бас-гитарист и вокалист Марко Мендоза, барабанщик Кенни Аронофф.
«Я не буду расхваливать новый состав группы, достаточно посмотреть в YouTube их первое выступление на фестивале «35 лет SNC» в Зеленом театре парка им. Горького. На это выступление мы пригласили специальным гостем легендарного лидер-вокалиста первого состава Николая Носкова, он спел с ребятами написанный им в конце 80-х суперхит «Bang», который много лет назад сделал группу популярной в мире», - поделился продюсер.
«ЭТО АФЕРА»: БЕЛОВ И МАРШАЛ ВОССОЕДИНИЛИСЬ
При этом в ноябре 2023 года музыканты классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправляется в 2024 году. Музыканты уверяют, что Стас Намин безуспешно пытается создать альтернативный коллектив с таким же названием.
Товарный знак и музыкальная группа — совершенно разные вещи, музыкант Стас Намин не создаст новый «Парк Горького» благодаря юридическим тонкостям, заявил НСН лидер коллектива, музыкант, автор песен, продюсер Алексей Белов.
«Еще в США в конце 1990-х годов, когда Намин уже дергался, юрист, который работал со многими голливудскими звездами, сказал нам, что мы надежно защищены законом. Никто не может, например, придумать новый Beatles, товарный знак и группа — это совершенно разные вещи. Группу “Парк Горького”, появившуюся в 1987 году, присвоить себе невозможно. Это непоколебимое правило по любым законам любой страны. Если Намин зарегистрировал товарный знак Gorky Park с серпом и молотом, он может его хоть на помидоры ставить и продавать их, но к группе “Парк Горького” это не имеет ни малейшего отношения. Группа — это лица и музыка. То, что устроил Стас, — это афера. Мы молчали до сегодняшнего дня, больше не будем. К тому же, этой афере вынес приговор народ — в семитысячном зале было продано меньше ста билетов», - говорил тогда музыкант, намекая на неудачное первое выступление «новой» группы.
Собеседник НСН добавил, что никогда не считал Намина продюсером «Парка Горького».
«Стас был нашим агентом, но не продюсером. Все началось с того, что я, будучи свободным художником, совершенно безвозмездно делал аранжировки для его группы, можно даже сказать, писал для него произведения. Мне было очень легко это делать. Когда мы начали экспериментировать в студии с барабанщиком Александром Львовым, позже — с Николаем Носковым и Александром Маршалом, мы сделали эту запись для Намина. Он все время находился рядом, но вообще не понимал, что из этого получится. У Стаса был свой интерес, своя группа, которая была для него главным приоритетом», - поделился он.
Культовая российская рок-группа «Парк Горького» распалась в 2000 году «из-за творческих разногласий», однако в 2004 музыканты объявили о возрождении коллектива. При этом золотой состав рокеров отыграл лишь несколько концертов на крупных фестивалях, воссоединения не произошло, передает «Радиоточка НСН».
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