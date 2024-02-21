«Парк Горького» впервые представит песню на русском языке

Его можно будет услышать на концерте, который состоится 1 марта в Москве в «Крокус Сити Холле».

Песню «Девочка из Нью-Йорка» написал создатель и продюсер «Парка Горького» Стас Намин на стихи Евгения Евтушенко еще в 1986 году. Она даже вошла в сборник песен группы «Цветы». В новой аранжировке «Парка Горького» песня стала тяжелее.

По словам Намина, это знаковая композиция, рожденная благодаря большому туру «Цветов» по США и его личному знакомству с Йоко Оно.

Ранее лидер «Парка Горького» Белов анонсировал выход новых песен в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

