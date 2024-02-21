«Парк Горького» впервые представит песню на русском языке
Российская рок-группа «Парк Горького» впервые за всю свою историю выпустила сингл на русском языке, сообщает «Культуромания».
Его можно будет услышать на концерте, который состоится 1 марта в Москве в «Крокус Сити Холле».
Песню «Девочка из Нью-Йорка» написал создатель и продюсер «Парка Горького» Стас Намин на стихи Евгения Евтушенко еще в 1986 году. Она даже вошла в сборник песен группы «Цветы». В новой аранжировке «Парка Горького» песня стала тяжелее.
По словам Намина, это знаковая композиция, рожденная благодаря большому туру «Цветов» по США и его личному знакомству с Йоко Оно.
Ранее лидер «Парка Горького» Белов анонсировал выход новых песен в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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