«Не Намин, а мамин!»: Белов назвал мировое турне нового «Парка Горького» блефом
Продюсер Стас Намин тащит на концерты певца Николая Носкова, чтобы «легализовать» исполнение песен классического «Парка Горького», отметил Алексей Белов.
Мировое турне нового состава «Парка Горького» является блефом и обречено на провал, заявил лидер классического состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов в интервью НСН. По его словам, на концерт группы в «Крокус Сити Холле» было продано всего 100 билетов, из-за чего его перенесли на 1 марта.
Ранее продюсер первого состава группы «Парк Горького» Стас Намин анонсировал большой концерт и гастроли коллектива в новом составе – без Алексея Белова и Александра Маршала, но при этом заявил, что был бы рад видеть «частым гостем» певца Николая Носкова. Текст обращения продюсерского центра Намина есть в распоряжении НСН. Проект Намина Gorky Park выступит с концертом 1 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», после чего, как утверждается, отправится в мировое турне.
«Анонс мирового турне я видел 100 лет назад, еще года полтора назад он это анонсировал… Все это блеф сивой кобылы. У концерта в «Крокус Сити Холле» не будет никакого успеха. Он должен был быть 1 декабря, там продали 100 билетов на порядка 6,5 тысячи мест в зале и перенесли его на 1 марта. Может быть, продадут еще пару сотен билетов, раздадут на руки. Стас не сможет провести концерт в Крокусе, не спев ни одной песни «Парка Горького». Для этого они тащат туда больного Колю Носкова, чтобы он просто сидел, чтобы как-то легализовать исполнение каких-то песен, где Коля является соавтором. Тоже мерзкий шаг», – сказал Белов.
В 2017 году Николай Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Белов отметил, что на сегодняшний день не поддерживает связь с ним.
«С Колей мы раньше общались много, с 2004 года мы вновь стали нормально общаться, до этого времени я на него обижался. Есть известная история, как группа была оставлена… После того, как у Коли был инсульт, мы его два раза навещали с Маршалом, потом Николай попал в руки людей, которые его просто приватизировали. Потом общение прекратилось, не по нашей воле», – указал музыкант.
Белов назвал новый «Парк Горького» «вокально-инструментальным ансамблем» и заявил, что его создание полностью незаконно. По словам музыканта, Намин пользуется своей безнаказанностью.
«То, что Намин пытается сделать сейчас в его собственном виде – это вокально-инструментальный ансамбль «Парк Горького», где набрали каких-то непонятных, совершенно не имеющих к этому никакого отношения людей. Это коллектив, в котором люди работают совершенно разных интересов, у них нет никакой совместной общности, интересов кроме того, чтобы выйти на сцену и получить ставку за концерт. Прежде всего, это незаконно. Группа появилась в 1987 году, никто и никогда не может создать какой-то другой «Парк Горького». Когда мы работали в США, у нас был юрист, он нам об этом сказал, это невозможно. Но Стас привык к безнаказанности с тех самых времен, он всю жизнь прятался за юбку мамы, многие зовут его не Намин, а «мамин». Но времена давно сменились. Найти хорошего менеджера труднее, чем найти вторую половину в жизни. Если бы Стас был адекватным человеком, мы бы работали с ним до сих пор», – сказал Белов.
Он также рассказал, что Намин обещал молодому составу «Парка Горького» интеграцию в старый, однако, по его словам, это оказалось аферой.
«Когда я готовился к «Квартирнику у Маргулиса», мы репетировали на Курской. Я встретил барабанщика Алексея из нового «Парка Горького». Он рассказал, что ушел оттуда, потому что Стас обманул. Стас сказал, что молодой состав будет интегрирован в старый состав, а на деле оказалось, что это просто афера», – резюмировал собеседник НСН.
Группа «Парк Горького» была создана Наминым в 1987 году, впервые музыкант полноценно представил свой проект публике в 1988 году – «Парк Горького» выступила на концертах группы Scorpions в Петербурге. В 1990 году в группе произошел конфликт, и она распалась. В новом составе группа выступила в 2022 году.
При этом в 2023 году музыканты классического состава «Парка Горького» Алексей Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправится в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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