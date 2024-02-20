«Не Намин, а мамин!»: Белов назвал мировое турне нового «Парка Горького» блефом

«Анонс мирового турне я видел 100 лет назад, еще года полтора назад он это анонсировал… Все это блеф сивой кобылы. У концерта в «Крокус Сити Холле» не будет никакого успеха. Он должен был быть 1 декабря, там продали 100 билетов на порядка 6,5 тысячи мест в зале и перенесли его на 1 марта. Может быть, продадут еще пару сотен билетов, раздадут на руки. Стас не сможет провести концерт в Крокусе, не спев ни одной песни «Парка Горького». Для этого они тащат туда больного Колю Носкова, чтобы он просто сидел, чтобы как-то легализовать исполнение каких-то песен, где Коля является соавтором. Тоже мерзкий шаг», – сказал Белов.

В 2017 году Николай Носков перенес ишемический спинальный инсульт. Белов отметил, что на сегодняшний день не поддерживает связь с ним.

«С Колей мы раньше общались много, с 2004 года мы вновь стали нормально общаться, до этого времени я на него обижался. Есть известная история, как группа была оставлена… После того, как у Коли был инсульт, мы его два раза навещали с Маршалом, потом Николай попал в руки людей, которые его просто приватизировали. Потом общение прекратилось, не по нашей воле», – указал музыкант.

Белов назвал новый «Парк Горького» «вокально-инструментальным ансамблем» и заявил, что его создание полностью незаконно. По словам музыканта, Намин пользуется своей безнаказанностью.

«То, что Намин пытается сделать сейчас в его собственном виде – это вокально-инструментальный ансамбль «Парк Горького», где набрали каких-то непонятных, совершенно не имеющих к этому никакого отношения людей. Это коллектив, в котором люди работают совершенно разных интересов, у них нет никакой совместной общности, интересов кроме того, чтобы выйти на сцену и получить ставку за концерт. Прежде всего, это незаконно. Группа появилась в 1987 году, никто и никогда не может создать какой-то другой «Парк Горького». Когда мы работали в США, у нас был юрист, он нам об этом сказал, это невозможно. Но Стас привык к безнаказанности с тех самых времен, он всю жизнь прятался за юбку мамы, многие зовут его не Намин, а «мамин». Но времена давно сменились. Найти хорошего менеджера труднее, чем найти вторую половину в жизни. Если бы Стас был адекватным человеком, мы бы работали с ним до сих пор», – сказал Белов.