Экс-лидер «Парка Горького» назвал афёрой возрождение группы

Бывший участник рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов заявил, что у возрождённого Стасом Наминым коллектива нет будущего, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, всё затеянное «является афёрой», а новые молодые музыканты «просто не знают, во что ввязываются».

«Это всё равно что придумать новых The Beatles. Всё это развалится рано или поздно. Скорее всего, рано», - подчеркнул Белов.

Музыкант добавил, что не верит в заявленное Наминым сотрудничество с мировыми музыкальными звёздами, так как подобные планы провалились на уровне менеджмента ещё в 1989 год, когда планировался тур оригинального «Парка Горького» с Бон Джови.

Ранее продюсер Стас Намин объявил обновлённый состав рок-группы «Парк Горького», в который вошли пятеро музыкантов, в том числе участник Whitesnake Марко Мендоса и барабанщик Кенни Аронофф, работавший с культовой группой Smashing Pumpkins, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:Рок-музыкаСтас НаминПарк ГорькогоАлексей Белов
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