«Присвоить невозможно!»: Белов заявил, что Намин не сможет создать новый «Парк Горького»

Ранее в МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, на которой музыканты классического состава рок-группы «Парк Горького» Белов и Александр Маршал объявили о воссоединении группы в классическом составе и гастрольном туре, в который легендарный коллектив отправляется в следующем году. Не остался без внимания и конфликт группы с музыкантом Стасом Наминым, попытавшимся создать альтернативный коллектив с таким же названием. Белов заявил, что Намин не сможет придумать новый «Парк Горького», несмотря на то, что он зарегистрировал товарный знак.

«Беда в том, что у нас никто не знает законов. Когда мы соприкоснулись с серьезной юридической основой, нас проконсультировали очень грамотные юристы. Еще в США в конце 1990-х годов, когда Намин уже дергался, юрист, который работал со многими голливудскими звездами, сказал нам, что мы надежно защищены законом. Никто не может, например, придумать новый Beatles, товарный знак и группа — это совершенно разные вещи. Группу “Парк Горького”, появившуюся в 1987 году, присвоить себе невозможно. Это непоколебимое правило по любым законам любой страны. Если Намин зарегистрировал товарный знак Gorky Park с серпом и молотом, он может его хоть на помидоры ставить и продавать их, но к группе “Парк Горького” это не имеет ни малейшего отношения. Группа — это лица и музыка. То, что устроил Стас, — эта афера. Мы молчали до сегодняшнего дня, больше не будем. К тому же, этой афере вынес приговор народ — в семитысячном зале было продано меньше ста билетов», — сказал Белов.

Собеседник НСН добавил, что никогда не считал Намина продюсером «Парка Горького».

«Стас был нашим агентом, но не продюсером. Все началось с того, что я, будучи свободным художником, совершенно безвозмездно делал аранжировки для его группы, можно даже сказать, писал для него произведения. Мне было очень легко это делать. Когда мы начали экспериментировать в студии с барабанщиком Александром Львовым, позже — с Николаем Носковым и Александром Маршалом, мы сделали эту запись для Намина. Он все время находился рядом, но вообще не понимал, что из этого получится. У Стаса был свой интерес, своя группа, которая была для него главным приоритетом. Демозапись из десяти или одиннадцати песен оказалась очень современной и крутой во всех отношениях. Стас предложил нам быть агентом: он взял нашу кассету, а мы с ним подписали договор на определенные проценты, который у нас до сих пор есть. А дальше все получилось как в “Сказке о рыбаке и рыбке”: аппетиты Намина росли, а закончилось все тем, что он не выполнил свои обязательства. Конечно, Намин принимал участие в нашей жизни, непродолжительное время был частью менеджмента», — подытожил он.

Ранее Белов заявил, что в преддверии гастрольного тура будет выпущено четыре-пять новых хитов, пропитанных былой энергетикой и драйвом старых песен «Парка Горького». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

