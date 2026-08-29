Маск обвинил главу OpenAI Альтмана в краже технологий
Илон Маск, основатель SpaceX, обрушился с жёсткой критикой на руководство OpenAI на фоне прекращения компанией сотрудничества с разработчиком инструмента Cursor. 29 августа миллиардер в соцсети X (ранее Twitter) обвинил Сэма Альтмана и Грега Брокмана — главу и президента OpenAI — в том, что они присвоили некоммерческую организацию с открытым исходным кодом.
В своём посте Маск намеренно исказил имена топ‑менеджеров: вместо Sam использовал слово scam («мошенничество»), а фамилию Brockman заменил на Stockman. В резкой форме он заявил, что Альтман и Брокман — ненадёжные люди, причастные к «краже» организации.
Причиной вспышки эмоций стало решение OpenAI разорвать партнёрство с Cursor — сервисом для программирования на базе ИИ. Инструмент даёт пользователям возможность работать с разными языковыми моделями — в том числе с решениями OpenAI, Anthropic, Google, а также с моделью Grok от компании xAI, которая принадлежит Маску. При этом разработчик Cursor перешёл под контроль SpaceX, что, вероятно, и повлияло на позицию OpenAI.
Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын сказал НСН, что объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса
- Маск обвинил главу OpenAI Альтмана в краже технологий
- СМИ: Орбакайте пытается отсудить 50 тысяч долларов за потоп в ЖК в Майами
- Журналистка Собчак прошлась в образе альтушки по Китай-городу в Москве
- Цыганов рассказал о работе над первым альбомом группы «МЕ4ТА»
- СМИ: Выручка Монеточки* за рубежом упала вдвое
- «Накопилось много денег»: Зачем в РФ удвоят лимит займов для МФО
- Туск заявил о наступлении критического периода для безопасности Европы и Украины
- Венгерский блогер выучил русский по песням «Тату», «Зверей» и сериалу «Бригада»
- «Можно проиграть»: Популярность иммерсивных заведений объяснили сокращением числа посетителей