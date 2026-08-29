Маск обвинил главу OpenAI Альтмана в краже технологий

Илон Маск, основатель SpaceX, обрушился с жёсткой критикой на руководство OpenAI на фоне прекращения компанией сотрудничества с разработчиком инструмента Cursor. 29 августа миллиардер в соцсети X (ранее Twitter) обвинил Сэма Альтмана и Грега Брокмана — главу и президента OpenAI — в том, что они присвоили некоммерческую организацию с открытым исходным кодом.

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В своём посте Маск намеренно исказил имена топ‑менеджеров: вместо Sam использовал слово scam («мошенничество»), а фамилию Brockman заменил на Stockman. В резкой форме он заявил, что Альтман и Брокман — ненадёжные люди, причастные к «краже» организации.

Причиной вспышки эмоций стало решение OpenAI разорвать партнёрство с Cursor — сервисом для программирования на базе ИИ. Инструмент даёт пользователям возможность работать с разными языковыми моделями — в том числе с решениями OpenAI, Anthropic, Google, а также с моделью Grok от компании xAI, которая принадлежит Маску. При этом разработчик Cursor перешёл под контроль SpaceX, что, вероятно, и повлияло на позицию OpenAI.

Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын сказал НСН, что объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли.

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ФОТО: AP/TASS
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