Маск обвинил главу OpenAI Альтмана в краже технологий

В своём посте Маск намеренно исказил имена топ‑менеджеров: вместо Sam использовал слово scam («мошенничество»), а фамилию Brockman заменил на Stockman. В резкой форме он заявил, что Альтман и Брокман — ненадёжные люди, причастные к «краже» организации.



Причиной вспышки эмоций стало решение OpenAI разорвать партнёрство с Cursor — сервисом для программирования на базе ИИ. Инструмент даёт пользователям возможность работать с разными языковыми моделями — в том числе с решениями OpenAI, Anthropic, Google, а также с моделью Grok от компании xAI, которая принадлежит Маску. При этом разработчик Cursor перешёл под контроль SpaceX, что, вероятно, и повлияло на позицию OpenAI.



Ранее аналитик «Финам» Леонид Делицын сказал НСН, что объемы инвестиций в сферу искусственного интеллекта в 2030-е годы превысит $30 трлн, а США хотят установить монополию в этой отрасли.

