От гетто до лирики: Режиссер байопика о Басте раскрыл главный секрет фильма
Кино о молодом рэпере покажет его первые шаги в музыке, но не будет похоже на криминальные истории из 1990-х, заявил НСН Станислав Иванов.
Становление исполнителя Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) и конфликт внутри рэп-культуры — главные акценты предстоящего автобиографического кино о певце, рассказал режиссер Стас Иванов в беседе с НСН.
В Ростове-на-Дону, где родился и вырос Василий Вакуленко, начались съемки байопика «Баста. Начало игры». Режиссером и автором сценария картины выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон»), а главная роль молодого рэпера досталась актеру Вячеславу Копейкину. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр «Старт». Иванов раскрыл, как родилась идея создания фильма.
«Василий Михайлович изначально не при чем. Эта идея принадлежит продюсерам, которые пришли к нему с идеей сделать автобиографию о начале жизненного пути. Когда он узнал, что картина будет о его юности, Ростове — это как-то его включило, заинтересовало. Ко мне обратились, поскольку продюсеры работали на проекте “ЮЗЗЗ”, который снимался в Ростове. Здесь случилась такая прямая связь. Я могу сказать, что Василий Михайлович находится в большом доверии к нашей творческой команде, за что ему большое спасибо. Он контролирует только крупные вещи. Например, всю музыкальную часть делает его команда. Это абсолютно логичный контроль. У него было несколько замечаний с точки зрения того, что какие-то темы ему хотелось раскрыть больше. Он участвовал в рождении главного героя, себя самого. Мы также вместе сошлись на выборе Вячеслава в качестве актера. Мы думали об этом еще до кастинга, а пробы это только подтвердили. Вася увидел его и сказал “это вообще я”, даже фотографию показывал свою из детства», — указал он.
Режиссер добавил, что центральным сюжетом кино будет не конфликт рэперов с рокерами в те времена, а внутренние изменения в субкультуре.
«В Ростове, мне кажется, это не было так остро, как в Москве. Я вырос во времени, когда можно было получить люлей за шмот. Могли задать вопрос, “ты рокер или рэпер?”, а если ты не тот и не тот, и молчал, то тоже мог получить за то, что не определишься. Субкультурные столкновения были, но мы показываем другой конфликт, который внутри самого рэпа, отношения к нему. Ситуация тянется из реального творчества Василия. В какой-то момент он очень сменил свой музыкальный вектор. Он начал первым среди пацанов делать такой “лиричный рэп”. Для уличных рэперов это было странно — тогда касались больше криминальных тем, пацанских сюжетов, а тут появляются песни о любви к женщине, к маме и т.д. Это был необычный момент, потому что тогда было модно быть “трушным гангстером”, петь про гетто, подражать Нью-Йоркской школе. А Вася уже тогда просто хотел делать хиты, которые нравятся всем. Об этом мы и рассказываем», — подчеркнул он.
Иванов добавил, что стилистика 1990-х не роднит картину с бандитскими сериалами.
«Я не считаю, что у нас какой-то схожий язык со “Словом пацана”. Да, мы снимаем в той же эпохе, и где-то касаемся каких-то криминальных и пацанских тем, но какого-то стилистического сходства или сочетаний там точно нет. Единственным проводником между проектами является Слава Копейкин, но он играет абсолютно другую роль и сталкивается с совершенно другими проблемами», — заключил собеседник НСН.
Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пообещал в эфире НСН, что вторая часть автобиографического фильма про коллектив покажет поклонникам группы другую сторону истории.
- От гетто до лирики: Режиссер байопика о Басте раскрыл главный секрет фильма
