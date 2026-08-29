Журналистка Собчак прошлась в образе альтушки по Китай-городу в Москве
Издание StarHit рассказало о необычном образе Ксении Собчак: накануне вечером журналистку заметили во время прогулки по Китай‑городу в центре Москвы.
Собчак предстала в стиле альтушки: на ней был чёрный парик с чёлкой, кожаный пиджак и полностью чёрный комплект одежды, дополненный чокером с шипами. Макияж тоже был эффектным: лицо выглядело выбеленным, брови были выщипаны до тонких линий, а ресницы склеены так, что напоминали паучьи лапки.
Прогулка привлекла много внимания — особенно со стороны молодёжи: люди подходили к Собчак, чтобы сфотографироваться или снять с ней видео.
Ранее Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса
- Маск обвинил главу OpenAI Альтмана в краже технологий
- СМИ: Орбакайте пытается отсудить 50 тысяч долларов за потоп в ЖК в Майами
- Журналистка Собчак прошлась в образе альтушки по Китай-городу в Москве
- Цыганов рассказал о работе над первым альбомом группы «МЕ4ТА»
- СМИ: Выручка Монеточки* за рубежом упала вдвое
- «Накопилось много денег»: Зачем в РФ удвоят лимит займов для МФО
- Туск заявил о наступлении критического периода для безопасности Европы и Украины
- Венгерский блогер выучил русский по песням «Тату», «Зверей» и сериалу «Бригада»
- «Можно проиграть»: Популярность иммерсивных заведений объяснили сокращением числа посетителей