Журналистка Собчак прошлась в образе альтушки по Китай-городу в Москве

Издание StarHit рассказало о необычном образе Ксении Собчак: накануне вечером журналистку заметили во время прогулки по Китай‑городу в центре Москвы.

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Собчак предстала в стиле альтушки: на ней был чёрный парик с чёлкой, кожаный пиджак и полностью чёрный комплект одежды, дополненный чокером с шипами. Макияж тоже был эффектным: лицо выглядело выбеленным, брови были выщипаны до тонких линий, а ресницы склеены так, что напоминали паучьи лапки.

Прогулка привлекла много внимания — особенно со стороны молодёжи: люди подходили к Собчак, чтобы сфотографироваться или снять с ней видео.

Ранее Собчак оштрафовали на 10 тысяч рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКсения СобчакЖурналисты

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