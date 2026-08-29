СМИ: Орбакайте пытается отсудить 50 тысяч долларов за потоп в ЖК в Майами
Кристина Орбакайте ведёт судебный спор, пытаясь получить компенсацию в размере 50 тысяч долларов из‑за затопления своей элитной квартиры. Жильё площадью почти 300 квадратных метров в престижном комплексе «Маджестик тауэрс» досталось певице от её матери — Аллы Пугачёвой. Об этом сообщило издание Mash.
Конфликт длится свыше двух лет: артистка судится с проживающим в Майами ювелиром Альбертом Гадом — именно он, по данным источника, стал виновником аварии, затопив квартиру Орбакайте в 2023 году.
Кроме того, певица предъявляет претензии к управляющей компании жилого комплекса. Она считает, что ответственность за прорыв труб должна нести именно ТСЖ — из‑за ненадлежащего обслуживания коммуникаций.
Ранее компания «Театр песни», учредителем которой были певица Алла Пугачева и ее дочь, исполнительница Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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