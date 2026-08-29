СМИ: Орбакайте пытается отсудить 50 тысяч долларов за потоп в ЖК в Майами

Конфликт длится свыше двух лет: артистка судится с проживающим в Майами ювелиром Альбертом Гадом — именно он, по данным источника, стал виновником аварии, затопив квартиру Орбакайте в 2023 году.



Кроме того, певица предъявляет претензии к управляющей компании жилого комплекса. Она считает, что ответственность за прорыв труб должна нести именно ТСЖ — из‑за ненадлежащего обслуживания коммуникаций.

Ранее компания «Театр песни», учредителем которой были певица Алла Пугачева и ее дочь, исполнительница Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

