Названы главные стадионные артисты лета 2026 года
Эд Ратников заявил в пресс-центре НСН, что группа «Ленинград» заслуживает первое место в этом списке, а вот Владимир Зубицкий назвал трех исполнителей.
Сергей Шнуров с группой «Ленинград» могут считаться главными артистами лета-2026, так как коллектив объездил с концертами половину России, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эд Ратников.
«Достаточно много было реализовано красивых стадионных концертов этим летом. На мой взгляд, главным артистом этого лета была группа "Ленинград", которая вышла далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и работала по всей стране. Я считаю, что это большая и смелая работа, и шоу были интересные. Остальные артисты, в том числе и Дмитрий Билан, и "Руки Вверх!", провели прекрасную работу», — заявил он.
Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, выделил трех фаворитов.
«Говоря о главных концертах лета, я бы назвал концерт Димы Билана, два концерта Егора Крида и "Руки Вверх!"», — лаконично заметил он.
Летний концертный сезон 2026 года в России прошёл с размахом: крупнейшие площадки страны собрали десятки тысяч зрителей. Открыл череду масштабных шоу Леонид Агутин: 27 июня артист выступил на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге. А в середине лета, 10–11 июля, в «Лужниках» прошло двухдневное стадионное шоу Егора Крида. Фурор произвели юбилейные концерты группы «Руки Вверх!» в московских «Лужниках» 25 и 26 июля. Ещё одним ярким событием стал сольный концерт Вани Дмитриенко 2 августа в «Лужниках».
Сезон закроют выступления Басты. 28 августа в «Лужниках» состоится совместный концерт Басты и Гуфа, а 29 и 30 августа Василий Вакуленко представит два сольных концерта с участием приглашённых звёзд.
Ранее Ратников заявил в пресс-центре НСН, что в индустрию пришло очень много молодежи без большого опыта, этим можно объяснить ситуацию, которая произошла с недавним концертом Димы Билана.
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