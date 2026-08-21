«Достаточно много было реализовано красивых стадионных концертов этим летом. На мой взгляд, главным артистом этого лета была группа "Ленинград", которая вышла далеко за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и работала по всей стране. Я считаю, что это большая и смелая работа, и шоу были интересные. Остальные артисты, в том числе и Дмитрий Билан, и "Руки Вверх!", провели прекрасную работу», — заявил он.

Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий, в свою очередь, выделил трех фаворитов.

«Говоря о главных концертах лета, я бы назвал концерт Димы Билана, два концерта Егора Крида и "Руки Вверх!"», — лаконично заметил он.

Летний концертный сезон 2026 года в России прошёл с размахом: крупнейшие площадки страны собрали десятки тысяч зрителей. Открыл череду масштабных шоу Леонид Агутин: 27 июня артист выступил на «Газпром Арене» в Санкт‑Петербурге. А в середине лета, 10–11 июля, в «Лужниках» прошло двухдневное стадионное шоу Егора Крида. Фурор произвели юбилейные концерты группы «Руки Вверх!» в московских «Лужниках» 25 и 26 июля. Ещё одним ярким событием стал сольный концерт Вани Дмитриенко 2 августа в «Лужниках».

Сезон закроют выступления Басты. 28 августа в «Лужниках» состоится совместный концерт Басты и Гуфа, а 29 и 30 августа Василий Вакуленко представит два сольных концерта с участием приглашённых звёзд.

Ранее Ратников заявил в пресс-центре НСН, что в индустрию пришло очень много молодежи без большого опыта, этим можно объяснить ситуацию, которая произошла с недавним концертом Димы Билана.

