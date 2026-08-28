Организаторов концертов Канье Уэста осудили за ранние продажи билетов
Евгений Финкельштейн заявил НСН, что, вероятно, «Газпром» столкнулся с давлением общественности из-за концертов Канье Уэста.
Это норма, когда компания, которая занимается привозом крупного зарубежного артиста в Россию, использует для этого собственные средства. Об этом НСН рассказал глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
После скандала с «Газпром Ареной» и предстоящим концертом Канье Уэста в Санкт-Петербурге Союз потребителей предложил запретить продажу билетов до подписания договоров с площадкой и артистом, пишет Telegram-канал Mash Money. Это значит, что организаторам придётся искать сотни миллионов рублей ещё до продажи первого билета. Сейчас ранние бронирования позволяют отбивать уже вложенные деньги и на них же финансировать дальнейшую подготовку шоу. Финкельштейн удивился, что в этом предложении нашли проблему.
«Я вообще не понимаю, чем этот запрет может помешать привозить артистов. У нас просто люди решили очень сильно попиариться на этом концерте. Нужно все делать с профессиональной точки зрения: подписали договор, заплатили, а потом вышли в продажу. Видимо, какие-то девушки из этой компании не понимают, что нужно сначала отправить документы в администрацию Петербурга, что есть определенные правила. Если проблема с организацией, значит организаторы несут за это ответственность. Этим должна заниматься серьезная компания, у которой есть собственные средства, их не должны привлекать извне. Когда в игру вступают небольшие компании, они переплачивают деньги, и это все отражается на потребителе», — заявил он.
Напомним, концерт был анонсирован на 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена». Однако позднее площадка заявила, что организатор концертов Уэста Say Agency начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимого для проведения мероприятия договора аренды: они должны были предварительно получить разрешения на проведение массового мероприятия в профильных комитетах правительства Санкт-Петербурга. Позже пресс-служба «Газпром Арены» сообщила, что переговоры с Say Agency о проведении концерта продолжаются, однако «скорее всего, будет перенос дат». В связи с этим собеседник НСН отметил, что сыграло роль сильное общественное давление на «Газпром».
«Просто многие люди в "Газпром", наверное, решили, что этот концерт не нужен. Вмешались общественники, которые тоже давили на "Газпром". Потом, когда пошла волна возмущений, стали все это менять. Но вообще это абсолютно редкий случай переноса. Идет очень много пиара на этом от всяких людей, хотя концерт еще даже не случился», — подытожил он.
По последним данным, представители «Газпром Арены» отказались комментировать слухи о согласовании концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге и отметили, что у них «нет информации по этому вопросу», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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