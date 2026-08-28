Это норма, когда компания, которая занимается привозом крупного зарубежного артиста в Россию, использует для этого собственные средства. Об этом НСН рассказал глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.

После скандала с «Газпром Ареной» и предстоящим концертом Канье Уэста в Санкт-Петербурге Союз потребителей предложил запретить продажу билетов до подписания договоров с площадкой и артистом, пишет Telegram-канал Mash Money. Это значит, что организаторам придётся искать сотни миллионов рублей ещё до продажи первого билета. Сейчас ранние бронирования позволяют отбивать уже вложенные деньги и на них же финансировать дальнейшую подготовку шоу. Финкельштейн удивился, что в этом предложении нашли проблему.

«Я вообще не понимаю, чем этот запрет может помешать привозить артистов. У нас просто люди решили очень сильно попиариться на этом концерте. Нужно все делать с профессиональной точки зрения: подписали договор, заплатили, а потом вышли в продажу. Видимо, какие-то девушки из этой компании не понимают, что нужно сначала отправить документы в администрацию Петербурга, что есть определенные правила. Если проблема с организацией, значит организаторы несут за это ответственность. Этим должна заниматься серьезная компания, у которой есть собственные средства, их не должны привлекать извне. Когда в игру вступают небольшие компании, они переплачивают деньги, и это все отражается на потребителе», — заявил он.