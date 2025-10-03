Возрождение фолк-музыки назвали спекуляциями на хайпе Куртуковой
Современные артисты пока не представили никаких прорывных идей в фолк-музыке, сказал НСН Игорь Краев.
Все, что сегодня называется «народным», — это не что иное, как поп-хиты разной степени талантливости, написанные профессиональными композиторами и стилизованные под «фолк», сказал в интервью НСН основатель портала TopHit Игорь Краев.
Заслуженная артистка России Пелагея ранее заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов. В свою очередь, народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко говорил, что фолк — будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах — поп, рок, рэп — невозможно придумать что-то новое. Краев отказался считать появление стилизованной под «фолк» музыки трендом.
«Я не могу согласиться ни с Пелагеей, ни с Матвиенко в их оценке какой-то особой "трендовости" народной, этнической музыки, фолка. Все, что сегодня называется "народным", — это не что иное, как поп-хиты разной степени талантливости, написанные профессиональными композиторами и стилизованные под "фолк". Это касается и "Матушки" Татьяны Куртуковой, которая более одного миллиона раз прозвучала на радио и сотни миллионов раз была прослушана и просмотрена в интернете, и камбэка Надежды Кадышевой с ее "Веночком" 30-летней давности, и их менее удачливых коллег, о существовании которых мы слышали, но ни одной их песни вспомнить не можем. Все разговоры о возрождении "народности" — это спекуляции на хайпе вокруг мега-хита Куртуковой. Точно такой же хайп в свое время возник в связи с "Бурановскими бабушками" на Евровидении. А 25 лет назад взлет интереса к фолку случился после выпуска группой "Иван Купала" альбома "Кострома", где вокальные партии исполнялись старичками и старушками из сельских фольклорных коллективов, а инструментальные партии были аранжированы в стилистике электронной танцевальной музыки того периода», — сказал собеседник НСН.
По его словам, современные артисты пока не представили никаких прорывных идей в фолк-музыке.
«Сегодня подавляющая часть выпускаемого "фолка" — это девичьи песни про любовь к мужчине, иногда к Родине, спетые в характерной стилистике "народного" вокала и аранжированные с помощью синтезаторов и компьютеров. Никаких прорывных идей в этом жанре, к сожалению, нет, и когда "выстрелит" следующая "Матушка" сегодня не скажет никто. Из новой музыки с народными мотивами, которую артисты и лейблы загружают к нам на TopHit, и которую радиостанции активно ставят в эфир, я бы выделил песни таких новых артистов как Певчая, Beloboka, Gorilla Zippo, Чародея, Светлана Алпатова, Ynni, Mavik & Mitoo, МаРРуся, Круглова. Стараются не отставать и «ветераны» — Варвара, Балаган Лимитед, Марина Девятова. Так что поклонники «фолка» без своей любимой музыки не останутся», — добавил Краев.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что возвращение музыкантов к жанру фолк похвально, но здесь не должно быть перегибов.
