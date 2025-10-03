Заслуженная артистка России Пелагея ранее заявила, что сегодня набирает обороты тренд на псевдонародную музыку, которая состоит из одинаковых рифм и текстов. В свою очередь, народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко говорил, что фолк — будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах — поп, рок, рэп — невозможно придумать что-то новое. Краев отказался считать появление стилизованной под «фолк» музыки трендом.

«Я не могу согласиться ни с Пелагеей, ни с Матвиенко в их оценке какой-то особой "трендовости" народной, этнической музыки, фолка. Все, что сегодня называется "народным", — это не что иное, как поп-хиты разной степени талантливости, написанные профессиональными композиторами и стилизованные под "фолк". Это касается и "Матушки" Татьяны Куртуковой, которая более одного миллиона раз прозвучала на радио и сотни миллионов раз была прослушана и просмотрена в интернете, и камбэка Надежды Кадышевой с ее "Веночком" 30-летней давности, и их менее удачливых коллег, о существовании которых мы слышали, но ни одной их песни вспомнить не можем. Все разговоры о возрождении "народности" — это спекуляции на хайпе вокруг мега-хита Куртуковой. Точно такой же хайп в свое время возник в связи с "Бурановскими бабушками" на Евровидении. А 25 лет назад взлет интереса к фолку случился после выпуска группой "Иван Купала" альбома "Кострома", где вокальные партии исполнялись старичками и старушками из сельских фольклорных коллективов, а инструментальные партии были аранжированы в стилистике электронной танцевальной музыки того периода», — сказал собеседник НСН.